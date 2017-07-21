Из-за непогоды в Приморье меняется расписание самолётов

В главном аэропорту Приморского края, который переживает удар очередного циклона, сегодня есть изменения в расписании. Как правило, во время сильных дождей с штормовым ветром в регионе случаются отмены и задержки внутренних рейсов. Пятница, 21 июля, не стала исключением: в 8:05 не состоялся вылет воздушного судна DeHavilland6−400 в посёлок Преображение, соответственно перевозчик отменил и обратный рейс во Владивосток.