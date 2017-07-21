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03:14 (мск), источник: Восток Медиа

Из-за непогоды в Приморье меняется расписание самолётов

Один рейс уже отменили, ещё несколько — пока в статусе «задержан».

Источник: Восток Медиа

В главном аэропорту Приморского края, который переживает удар очередного циклона, сегодня есть изменения в расписании. Как правило, во время сильных дождей с штормовым ветром в регионе случаются отмены и задержки внутренних рейсов. Пятница, 21 июля, не стала исключением: в 8:05 не состоялся вылет воздушного судна DeHavilland6−400 в посёлок Преображение, соответственно перевозчик отменил и обратный рейс во Владивосток.

Также задерживается вылет бортов в посёлки Терней и Кавалерово. Как пояснили РИА «Восток-Медиа» в справочной аэропорта Владивосток, это связано с метеоусловиями в пунктах назначения.

Кроме того, сегодня с опозданием в Шереметьево отправится рейс SU-1701 — вместо 8:25 это случится около 10 часов. Вместо 9:40 ориентировочно в 10:30 отправится «Боинг» по маршруту Владивосток — Санья.

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