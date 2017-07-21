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03:06 (мск), источник: ДЕЙТА

Costa Victoria прибудет во Владивосток

Costa Victoria прибудет во Владивосток.

В понедельник, 24 июля, в 13 часов во Владивосток снова — уже пятый раз, начиная с мая нынешнего года, придет одно из крупнейших круизных судов мира — «Costa Victoria», об этом ИА «Дейта.ру» сообщает администрация города.

На его борту свыше двух тысяч туристов, которых уже привычно ждет в столице Приморья увлекательная культурно-познавательная программа. Покинет Владивосток «Costa Victoria» в этот же день примерно в 10 часов вечера.

Отметим, что нынешний год станет рекордным по количеству заходов во Владивосток крупных океанских круизных судов — их ожидается тринадцать. В последние годы столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает авторитет Владивостока в качестве центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что 30 мая Владивосток принял океанский суперлайнер — «Costa NeoRomantica», и это было его первым посещением нашего города. На его борту прибыло почти 1 700 туристов из разных стран мира.

Екатерина Брязгунова.

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