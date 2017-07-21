В Хабаровском крае проверку на пожарную безопасность прошла четверть школ
Специалисты проводят в учреждениях тренировки по эвакуации детей из зданий.
Специалисты проводят в учреждениях тренировки по эвакуации детей из зданий.
В Хабаровском крае инспекторы Госпожнадзора МЧС России проверяют подготовку школ к новому учебному году. Из 375 объектов они пока приняли лишь четверть — около 90 учреждений. Специалисты осматривают пути эвакуации, системы автоматической пожарной сигнализации, средства тушения огня, а также выяснили, насколько хорошо персонал знает, как действовать в случае пожара.
Сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят в школах тренировки по эвакуации людей в случае возгорания. Одна из них прошла в образовательном учреждении в Южном микрорайоне Хабаровска.
«Мы сегодня уделяем большое внимание профилактической работе, поэтому такие тренировки проводятся регулярно и круглый год. Их главная задача — убедиться, что персонал учебного заведения и дети знают, как себя вести в экстренной ситуации. Ведь на эвакуацию даётся всего 2−3 минуты. Поэтому залог успеха не только в сработке оборудования, большую роль играет и “человеческий” фактор», — рассказал старший инспектор отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Индустриальному району Хабаровска главного управления МЧС России по краю Леонид Коновалов.
Как сообщает
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что в дальневосточной столице досрочно сдали восемь отремонтированных школ. Остались ещё 64 общеобразовательных учреждения, в которых сейчас проводят капитальные и косметические ремонты. Объекты нужно полностью подготовить к 16 августа.