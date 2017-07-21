В Хабаровском крае проверку на пожарную безопасность прошла четверть школ

В Хабаровском крае инспекторы Госпожнадзора МЧС России проверяют подготовку школ к новому учебному году. Из 375 объектов они пока приняли лишь четверть — около 90 учреждений. Специалисты осматривают пути эвакуации, системы автоматической пожарной сигнализации, средства тушения огня, а также выяснили, насколько хорошо персонал знает, как действовать в случае пожара.

Сотрудники Госпожнадзора регулярно проводят в школах тренировки по эвакуации людей в случае возгорания. Одна из них прошла в образовательном учреждении в Южном микрорайоне Хабаровска.

«Мы сегодня уделяем большое внимание профилактической работе, поэтому такие тренировки проводятся регулярно и круглый год. Их главная задача — убедиться, что персонал учебного заведения и дети знают, как себя вести в экстренной ситуации. Ведь на эвакуацию даётся всего 2−3 минуты. Поэтому залог успеха не только в сработке оборудования, большую роль играет и “человеческий” фактор», — рассказал старший инспектор отдела по надзорной деятельности и профилактической работе по Индустриальному району Хабаровска главного управления МЧС России по краю Леонид Коновалов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, после запуска пожарной сигнализации в стенах школы из громкоговорящих устройств раздалось предупреждение о возгорании. Учителя собрали детей и организованной группой вышли на улицу, а затем пересчитали ребят. После этого с персоналом подвели итоги работы. С начала года в школах региона провели больше 180 подобных тренировок. Проверки образовательных учреждений планируют завершить к середине августа.