Новое пособие от мэрии Хабаровска двухгодовалый малыш «съест» за три дня
А стоит ли бюрократическая волокита того, чтобы получить выплату в 500 рублей, каждая семья решает самостоятельно.
А стоит ли бюрократическая волокита того, чтобы получить выплату в 500 рублей, каждая семья решает самостоятельно.
Хабаровск, 20 июля, AmurMedia.
Мэрия Хабаровска напомнила малообеспеченным горожанам, что они могут претендовать на адресную помощь — ежемесячную выплату на дополнительное питание детей до трёх лет. Ее сумма в этом году составляет 500 рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на
Ориентируясь на цены в магазинах, редакция информагентства составила список продуктов, которые можно купить ребёнку на щедрое пособие. За основу была взята «Схема прикорма и детского питания по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения».
В рацион малыша обязательно входят молочные продукты — творог, молоко и кефир. Кальций, который в них содержится, укрепляет хрупкие детские кости. В возрасте от года до трёх лет ребёнок должен съедать около 50 г творога в день, выпивать стакан цельного молока и столько же кефира.
Значительная часть рациона — овощи, мясо и каши. В меню малыша входит до 100 г отварной рисовой или гречневой крупы, около 100 г курицы, индейки, кролика или говядины, а на гарнир — пюре из картофеля, кабачка, брокколи, тыквы или моркови — около 140 г в день. После полутора лет ребёнок переходит на твёрдую пищу: перетёртые овощи можно заменить приготовленными на пару в том же количестве.
Примерно с года детям дают хлеб — около 30 г за трапезу. Также в этом возрасте малыши едят фрукты: яблоки, груши, бананы — 100 г в день.
Обычное ежедневное меню ребёнка выглядит так:
завтрак: каша рисовая или гречневая — 100 г, кефир — полстакана, фрукт — 50 г; второй завтрак: творог — 50 г, молоко — полстакана; обед: овощи — 70 г, мясо — 50 г, хлеб — 30 г, чай/вода — полстакана; полдник: кефир — полстакана, фрукт — 50 г; ужин: овощи — 70 г, мясо — 50 г, молоко — полстакана.
Простые расчёты показывают, что в день малыш съедает 100 г крупы, 50 г творога, 100 г мяса, 140 г овощей и 100 г фруктов, 30 г хлеба, а также выпивает по стакану — 250 мл — кефира и молока. В месяц расход продуктов питания на ребёнка составляет в 30 раз больше: по три килограмма злаков, фруктов и мяса, 1,5 кг — творога, чуть больше четырёх килограммов овощей, по 7,5 литра молока и кефира, а также две булки хлеба, из расчёта, что одна буханка весит 450 г.
Обратимся к ценам в хабаровских магазинах. Средняя цена за пачку творога в 250 г от местного производителя — 135 рублей, молоко с жирностью 6% обойдётся в 78 рублей за литр, кефир с жирностью 1% стоит 58 рублей за 0,75 литра. За килограмм гречневой крупы и риса придётся выложить 43 и 40 рублей соответственно. Буханка белого хлеба обойдётся в 35 рублей, килограмм яблок стоит 124 рубля, груш — 138 рублей, бананов — 118 рублей. Цены на овощи и мясо постоянно меняются, а вот стоимость готовых пюре стабильна, поэтому в расчёте редакция посчитала покупку детского питания в банках. За порцию мясного пюре в 50 г популярной марки «Спелёнок» хабаровчане отдают 62 рубля, за овощное марки «Агуша» в 70 г — 58 рублей.
На 500 рублей семья со средним доходом может обеспечить малыша 30-дневным запасом кефира и гречневой каши или купить молоко на 25 дней вперёд. Вегетарианцам будет чуть проще: они могут потратить чиновничьи деньги на фрукты — по килограмму яблок, груш и бананов, две буханки хлеба и 1,5 килограмма риса.
Ежемесячного пособия от мэрии маленькому хабаровчанину с хорошим аппетитом хватит лишь на три дня. При этом получить его может далеко не каждая семья. Обратиться за огромными деньгами могут семьи, где подрастают
Получателя щедрой выплаты из последней категории нужно ещё и признать малоимущим. В семье, которая претендует на 500 мэрских рублей, средний доход на работающего взрослого должен быть ниже 13 799 рублей, а на ребёнка — 13 422 рубля. Такова величина прожиточного минимума в Хабаровске в 2017 году.
Наконец, для оформления выплаты нужно предоставить пакет документов: удостоверение личности, заявление на выплату, свидетельство о рождении ребёнка, медицинскую справку, а для малоимущих — ещё и справку о доходах семьи за последние три месяца. Кроме этого, с этими бумагами горожанам предстоит отстоять очередь в районном секторе социальной работы с населением, чтобы претендовать на пособие.
Стоит ли бюрократическая волокита того, чтобы сэкономить на питании малыша за три дня, каждая семья решает самостоятельно. Но сейчас великодушное предложение администрации Хабаровска выглядит больше насмешкой пополам с проблемой, чем реальной помощью.