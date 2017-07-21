Новое пособие от мэрии Хабаровска двухгодовалый малыш «съест» за три дня

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 20 июля, AmurMedia.

Мэрия Хабаровска напомнила малообеспеченным горожанам, что они могут претендовать на адресную помощь — ежемесячную выплату на дополнительное питание детей до трёх лет. Ее сумма в этом году составляет 500 рублей, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Ориентируясь на цены в магазинах, редакция информагентства составила список продуктов, которые можно купить ребёнку на щедрое пособие. За основу была взята «Схема прикорма и детского питания по рекомендациям Всемирной организации здравоохранения».

В рацион малыша обязательно входят молочные продукты — творог, молоко и кефир. Кальций, который в них содержится, укрепляет хрупкие детские кости. В возрасте от года до трёх лет ребёнок должен съедать около 50 г творога в день, выпивать стакан цельного молока и столько же кефира.

Значительная часть рациона — овощи, мясо и каши. В меню малыша входит до 100 г отварной рисовой или гречневой крупы, около 100 г курицы, индейки, кролика или говядины, а на гарнир — пюре из картофеля, кабачка, брокколи, тыквы или моркови — около 140 г в день. После полутора лет ребёнок переходит на твёрдую пищу: перетёртые овощи можно заменить приготовленными на пару в том же количестве.

Примерно с года детям дают хлеб — около 30 г за трапезу. Также в этом возрасте малыши едят фрукты: яблоки, груши, бананы — 100 г в день.

Обычное ежедневное меню ребёнка выглядит так:

завтрак: каша рисовая или гречневая — 100 г, кефир — полстакана, фрукт — 50 г; второй завтрак: творог — 50 г, молоко — полстакана; обед: овощи — 70 г, мясо — 50 г, хлеб — 30 г, чай/вода — полстакана; полдник: кефир — полстакана, фрукт — 50 г; ужин: овощи — 70 г, мясо — 50 г, молоко — полстакана.

Простые расчёты показывают, что в день малыш съедает 100 г крупы, 50 г творога, 100 г мяса, 140 г овощей и 100 г фруктов, 30 г хлеба, а также выпивает по стакану — 250 мл — кефира и молока. В месяц расход продуктов питания на ребёнка составляет в 30 раз больше: по три килограмма злаков, фруктов и мяса, 1,5 кг — творога, чуть больше четырёх килограммов овощей, по 7,5 литра молока и кефира, а также две булки хлеба, из расчёта, что одна буханка весит 450 г.

Обратимся к ценам в хабаровских магазинах. Средняя цена за пачку творога в 250 г от местного производителя — 135 рублей, молоко с жирностью 6% обойдётся в 78 рублей за литр, кефир с жирностью 1% стоит 58 рублей за 0,75 литра. За килограмм гречневой крупы и риса придётся выложить 43 и 40 рублей соответственно. Буханка белого хлеба обойдётся в 35 рублей, килограмм яблок стоит 124 рубля, груш — 138 рублей, бананов — 118 рублей. Цены на овощи и мясо постоянно меняются, а вот стоимость готовых пюре стабильна, поэтому в расчёте редакция посчитала покупку детского питания в банках. За порцию мясного пюре в 50 г популярной марки «Спелёнок» хабаровчане отдают 62 рубля, за овощное марки «Агуша» в 70 г — 58 рублей.

На 500 рублей семья со средним доходом может обеспечить малыша 30-дневным запасом кефира и гречневой каши или купить молоко на 25 дней вперёд. Вегетарианцам будет чуть проще: они могут потратить чиновничьи деньги на фрукты — по килограмму яблок, груш и бананов, две буханки хлеба и 1,5 килограмма риса.

Ежемесячного пособия от мэрии маленькому хабаровчанину с хорошим аппетитом хватит лишь на три дня. При этом получить его может далеко не каждая семья. Обратиться за огромными деньгами могут семьи, где подрастают дети-диабетики и инвалиды, а также малыши с анемией, рахитом, гипотрофией, целиакией и атопическим дерматитом — но только в том случае, если врач прописал им дополнительное питание.

Получателя щедрой выплаты из последней категории нужно ещё и признать малоимущим. В семье, которая претендует на 500 мэрских рублей, средний доход на работающего взрослого должен быть ниже 13 799 рублей, а на ребёнка — 13 422 рубля. Такова величина прожиточного минимума в Хабаровске в 2017 году.

Наконец, для оформления выплаты нужно предоставить пакет документов: удостоверение личности, заявление на выплату, свидетельство о рождении ребёнка, медицинскую справку, а для малоимущих — ещё и справку о доходах семьи за последние три месяца. Кроме этого, с этими бумагами горожанам предстоит отстоять очередь в районном секторе социальной работы с населением, чтобы претендовать на пособие.