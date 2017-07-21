Сифилиса в Хабаровском крае стало меньше

В Хабаровском крае за последние 5 месяцев многие инфекции пошли на спад. В частности, как пояснили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Роспотребнадзора, жители региона стали реже болеть вирусным гепатитом, не так часто подхватывают сальмонеллу и почти победили дизентерию.

— Существенное снижение мы видим по таким инфекционным заболеваниям, как сифилис и гонококковая инфекция, которая вызывает гонорею. Оба заболевания стали встречаться реже и снижение количества заболевших по этим двух инфекциям произошло на 27%, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Также в этом сезоне снизилось количество жителей края, которых покусали клещи. Несмотря на то, что в этом году опасные насекомые проснулись на месяц раньше, укусили они на 14% меньше людей, чем в 2016 году. На данный момент в крае зарегистрировано 4622 человека с укусом клеща. Есть и прирост по некоторым инфекциям. В Хабаровском крае зарегистрировано на 10% больше случаев заражения туберкулезом. На 44,8% выше уровень заболеваемости энтеровирусом. Дальневосточный регион всегда считался проблемной зоной по части данного заболевания.

— В регионе уровень по этому заболеванию превышает средний по России в 80 раз. В этом году в больницах города и края медики начали регистрировать энтеровирусные инфекции раньше, чем обычно, — рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. Много заболевших энтеровирусной инфекцией в Комсомольске, Хабаровском и Комсомольском районах.