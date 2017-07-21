Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как использовать для хранения место вокруг окна
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Природные пожары в Калифорнии
04:29 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Сифилиса в Хабаровском крае стало меньше

Зато зафиксирована вспышка энтеровирусных инфекций.

В Хабаровском крае за последние 5 месяцев многие инфекции пошли на спад. В частности, как пояснили ИА «Хабаровский край сегодня» в региональном управлении Роспотребнадзора, жители региона стали реже болеть вирусным гепатитом, не так часто подхватывают сальмонеллу и почти победили дизентерию.

 — Существенное снижение мы видим по таким инфекционным заболеваниям, как сифилис и гонококковая инфекция, которая вызывает гонорею. Оба заболевания стали встречаться реже и снижение количества заболевших по этим двух инфекциям произошло на 27%, — сообщили в Роспотребнадзоре. — Также в этом сезоне снизилось количество жителей края, которых покусали клещи. Несмотря на то, что в этом году опасные насекомые проснулись на месяц раньше, укусили они на 14% меньше людей, чем в 2016 году. На данный момент в крае зарегистрировано 4622 человека с укусом клеща. Есть и прирост по некоторым инфекциям. В Хабаровском крае зарегистрировано на 10% больше случаев заражения туберкулезом. На 44,8% выше уровень заболеваемости энтеровирусом. Дальневосточный регион всегда считался проблемной зоной по части данного заболевания.

 — В регионе уровень по этому заболеванию превышает средний по России в 80 раз. В этом году в больницах города и края медики начали регистрировать энтеровирусные инфекции раньше, чем обычно, — рассказала руководитель краевого управления Роспотребнадзора Татьяна Зайцева. Много заболевших энтеровирусной инфекцией в Комсомольске, Хабаровском и Комсомольском районах.

— Мы постоянно говорим, что нельзя купаться в Амуре и в стоячих водоемах. Даже если вы не купаете ребенка, а окунулись сами, все равно вирус может быть передан малышу. Обязательно надо мыть руки, овощи и фрукты перед употреблением в пищу, а также пить только кипяченую воду. Эти правила простые, но мало кто их соблюдает, — отметила начальник управления здравоохранения города Галина Аристова.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции из-за землетрясения пострадали более ста человек
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь