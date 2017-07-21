Прожиточному минимуму в Красноярском крае добавят 357 рублей

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство Красноярского края увеличило прожиточный минимум. По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ увеличился на 3,1% и составил 11 492 рубля в расчете на человека.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 12 163 рубля (+ 3,2% к предыдущему кварталу), для пенсионеров — 8 972 рубля (+ 3,2%), для детей — 12 020 рублей (+ 3,0%).

В районах Крайнего Севера размер ВПМ вырос на 0,1% и составил 16 081 рубль, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, рост составил 3,3% (12 821 рубль), в центральных и южных районах края — 3,7% (10 873 рубля).

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаила Васильева, основной причиной роста прожиточного минимума стало сезонное подорожание на овощи. Так, рост коснулся стоимости на капусту свежую, лук, картофель, свеклу, морковь, яблоки). Вместе с тем, подешевели огурцы и помидоры свежие на 30,6% и 11,6% соответственно.

Незначительно подорожали в среднем по краю сметана, кисломолочные продукты и масло сливочное, при этом снизились цены на яйца (на 15,3%), мясо птицы (на 4,4%), свинину и рыбу свежую (на 1,1%).