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05:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Прожиточному минимуму в Красноярском крае добавят 357 рублей

Для трудоспособных граждан минимум утвержден в размере 12 163 рубля.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Правительство Красноярского края увеличило прожиточный минимум. По сравнению с предыдущим кварталом размер ВПМ увеличился на 3,1% и составил 11 492 рубля в расчете на человека.

Для трудоспособных граждан прожиточный минимум утвержден в размере 12 163 рубля (+ 3,2% к предыдущему кварталу), для пенсионеров — 8 972 рубля (+ 3,2%), для детей — 12 020 рублей (+ 3,0%).

В районах Крайнего Севера размер ВПМ вырос на 0,1% и составил 16 081 рубль, в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, рост составил 3,3% (12 821 рубль), в центральных и южных районах края — 3,7% (10 873 рубля).

По словам министра экономического развития и инвестиционной политики края Михаила Васильева, основной причиной роста прожиточного минимума стало сезонное подорожание на овощи. Так, рост коснулся стоимости на капусту свежую, лук, картофель, свеклу, морковь, яблоки). Вместе с тем, подешевели огурцы и помидоры свежие на 30,6% и 11,6% соответственно.

Незначительно подорожали в среднем по краю сметана, кисломолочные продукты и масло сливочное, при этом снизились цены на яйца (на 15,3%), мясо птицы (на 4,4%), свинину и рыбу свежую (на 1,1%).

Напомним, прожиточный минимум был и остается основным критерием, в соответствии с которым семья или отдельные граждане признаются малоимущими и получают право на пособия или льготы. Он важен для пенсионеров, размер пенсии которых не дотягивает до прожиточного минимума, тогда они получают право на доплату. Он же учитывается при расчете стипендий. ВПМ в регионе устанавливается ежеквартально на основании данных Красноярскстата.

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