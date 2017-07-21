Все пожары потушили на территории «Заповедного Прибайкалья»
На территориях, подведомственных «Заповедному Прибайкалью», потушили все пожары.
На территориях, подведомственных «Заповедному Прибайкалью», потушили все пожары.
Ни одного действующего пожара не зарегистрировано на территориях Прибайкальского национального парка и
Всего с начала пожароопасного сезона в природоохранной зоне, находящей под ведомством «Заповедного Прибайкалья», потушили около 15 возгораний общей площадью почти 13,5 тыс. га. Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» продолжают следить за пожарной обстановкой с помощью видеонаблюдения, авиамониторинга и обхода территории.