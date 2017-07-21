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05:10 (мск), источник: Baikal-info.ru

Все пожары потушили на территории «Заповедного Прибайкалья»

На территориях, подведомственных «Заповедному Прибайкалью», потушили все пожары.

Ни одного действующего пожара не зарегистрировано на территориях Прибайкальского национального парка и Байкало-Ленского заповедника утром 21 июля 2017 года. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», последнее возгорание площадью 40 га ликвидировали 20 июля в Верхнеленском лесничестве. В тушении участвовали два государственных инспектора и 21 парашютист-десантник федерального резерва.

Всего с начала пожароопасного сезона в природоохранной зоне, находящей под ведомством «Заповедного Прибайкалья», потушили около 15 возгораний общей площадью почти 13,5 тыс. га. Сотрудники «Заповедного Прибайкалья» продолжают следить за пожарной обстановкой с помощью видеонаблюдения, авиамониторинга и обхода территории.

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