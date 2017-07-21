Троих медведей заметили на трассе под Новосибирском
Медведи начали выходить из леса. Опасных зверей сегодня можно встретить около Новосибирска.
Медведи начали выходить из леса. Опасных зверей сегодня можно встретить около Новосибирска.
И если накануне мы рассказывали, что рядом с городом был замечен один хищник, то сегодня приходят новые сообщения — на Колыванской трассе — три медведя одновременно переходили дорогу.
Северный объезд и Колыванское шоссе. Медведи, вот эти три, пришли со стороны Оби, со стороны реки. Их увидели на этой же развязке, в общем они крутятся на этом пяточке. Это неконтролируемый хищник, в лесу очень мало ягоды, они не могут себя прокормить, в поисках безопасного места и пропитания, они перемещаются, в данном случае переместились в Кудряшовский бор.
Как говорят Лесники, в бору мало ягоды, поэтому медведи могут выйти к жилым районам в поисках пищи.