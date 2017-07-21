Троих медведей заметили на трассе под Новосибирском

И если накануне мы рассказывали, что рядом с городом был замечен один хищник, то сегодня приходят новые сообщения — на Колыванской трассе — три медведя одновременно переходили дорогу.

Северный объезд и Колыванское шоссе. Медведи, вот эти три, пришли со стороны Оби, со стороны реки. Их увидели на этой же развязке, в общем они крутятся на этом пяточке. Это неконтролируемый хищник, в лесу очень мало ягоды, они не могут себя прокормить, в поисках безопасного места и пропитания, они перемещаются, в данном случае переместились в Кудряшовский бор.