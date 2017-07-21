Пасмурная и дождливая погода сохранится в Красноярске на выходных

Источник: РИА "Новости"

На предстоящих выходных в Красноярске ожидается пасмурная, но теплая погода. В пятницу, 21 июля, синоптики портала Gismeteo.ru прогнозируют до +20…+22°C. Днем и вечером возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный с порывами до 3 м/с.

В субботу, 22 июля, тучи над Красноярском на время рассеются. Кратковременный ливень пройдет в городе только во второй половине дня. Столбики термометров в этот день поднимутся до +22..+24°C. Ветер утихнет до 1 м/с.

23 июля также ожидается дождливая и пасмурная погода. Осадки пройдут днем и вечером. Воздух в воскресенье прогреется до +24°C. Ближе к вечеру температура воздуха опустится до +20°C. В это день будет дуть теплый юго-восточный ветер с порывами до 2 м/с.