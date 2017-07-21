Пасмурная и дождливая погода сохранится в Красноярске на выходных
Температура воздуха поднимется до +24°C.
Температура воздуха поднимется до +24°C.
На предстоящих выходных в Красноярске ожидается пасмурная, но теплая погода. В пятницу, 21 июля, синоптики портала Gismeteo.ru прогнозируют до +20…+22°C. Днем и вечером возможен небольшой дождь. Ветер
В субботу, 22 июля, тучи над Красноярском на время рассеются. Кратковременный ливень пройдет в городе только во второй половине дня. Столбики термометров в этот день поднимутся до +22..+24°C. Ветер утихнет до 1 м/с.
23 июля также ожидается дождливая и пасмурная погода. Осадки пройдут днем и вечером. Воздух в воскресенье прогреется до +24°C. Ближе к вечеру температура воздуха опустится до +20°C. В это день будет дуть теплый
Отметим, что июльская жара вернется в Красноярск уже не следующей неделе. Синоптики обещают жару до +30°C.