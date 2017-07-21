Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
9 вредных советов загорающим
35-летняя певица Барбара Велденс умерла во время выступления
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках
Россиянам разрешили прописку на дачах
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Природные пожары в Калифорнии
05:29 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярске выбирают самый благоустроенный район

В Красноярске вновь выбирают самый благоустроенный район. В этом сезоне число участников рекордное — 5,5 тысяч. Как правило, это простые жители, которые облагораживали дворы, балконы, подъезды.

Источник: Вести - Красноярск

Конкурс «Самый благоустроенный район» за четыре года существования превратился в настоящее народное движение — каждый третий двор Красноярска был представлен в той или иной номинации. Чтобы победить, жители используют все свои таланты — например, двор дома № 14 на проспекте Металлургов превратился в картинную галерею, которую организовал местный художник.

К слову, с каждым годом множится не только число участников, но и количество номинаций — теперь их 24. Например, «Лучший цветник», «Лучший балкон», «Образцовая детская развивающая площадка». Новинка этого года — «Самая благоустроенная территория ВУЗа».

Конкурс — это в первую очередь благодарность за активность жителей. Победители получают гранты на дальнейшее благоустройство своего двора и района. А для самих красноярцев участие в конкурсе — возможность подружиться и сплотиться с соседями.

«Этот конкурс необходим для того, чтобы люди могли самореализовываться. И задача власти заключается в том, чтобы помогать тем людям, которые хотят сделать наш город более уютным, более комфортным, более удобным для жизни, и этому конкурсу нужно давать зелёный свет по всем направлениям», — подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.

Традиционно победителей конкурса определят в конце осени.


Владислав ТАМОШАУСКАС

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции из-за землетрясения пострадали более ста человек
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь