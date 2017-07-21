В Красноярске выбирают самый благоустроенный район

Конкурс «Самый благоустроенный район» за четыре года существования превратился в настоящее народное движение — каждый третий двор Красноярска был представлен в той или иной номинации. Чтобы победить, жители используют все свои таланты — например, двор дома № 14 на проспекте Металлургов превратился в картинную галерею, которую организовал местный художник.



К слову, с каждым годом множится не только число участников, но и количество номинаций — теперь их 24. Например, «Лучший цветник», «Лучший балкон», «Образцовая детская развивающая площадка». Новинка этого года — «Самая благоустроенная территория ВУЗа».



Конкурс — это в первую очередь благодарность за активность жителей. Победители получают гранты на дальнейшее благоустройство своего двора и района. А для самих красноярцев участие в конкурсе — возможность подружиться и сплотиться с соседями.



«Этот конкурс необходим для того, чтобы люди могли самореализовываться. И задача власти заключается в том, чтобы помогать тем людям, которые хотят сделать наш город более уютным, более комфортным, более удобным для жизни, и этому конкурсу нужно давать зелёный свет по всем направлениям», — подчеркнул глава Красноярска Эдхам Акбулатов.



Традиционно победителей конкурса определят в конце осени.





Владислав ТАМОШАУСКАС



