Выходные во Владивостоке пройдут без дождей

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.

Суббота и воскресенье во Владивостоке будут теплыми и без осадков. Кратковременные дожди, по прогнозам синоптиков, могут пройти только на севере края. Сегодня в крае также осадки не ожидаются, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В выходные погода в Приморье будет переменчивой. В субботу, 22 июля, над краем установится поле повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. Фон ночных температур понизится и составит +10…+15°C, на побережье до +19°C. Дневные температуры останутся на уровне +23…+28°C.

В воскресенье атмосферные фронты циклона, проходящего по Хабаровскому краю, вызовут кратковременные дожди на севере Приморья. Еще один циклон пройдёт по центральной части Японского моря и не окажет влияния на погоду края. В южной половине существенных осадков не ожидается. Температура воздуха составит от +17 до +30°C.

Во Владивостоке в субботу небольшая облачность, без осадков. Ветер переменных направлений слабый до умеренного. Температура воздуха +17…+19°C, днём +26…+29°C.