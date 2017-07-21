Омичи показали, как уничтожают чумных свиней

Африканская чума свиней в Омском регионе набирает обороты. Жители Омской области выложили в сеть видео, на котором показано, как жгут убитых свиней. На видеороликах запечатлены столбы густого черного дыма и складированные тела животных и покрышки.

Как объяснили в региональном Управлении Россельхознадзора, сперва свиней убивают бескровным способом, затем в определенных местах сжигают, затем остатки зарывают в траншеи глубиной 3 метра.

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Как сообщают в соцсетях жители деревень, сельчане находятся в мрачном расположении духа, а одна из местных жительниц заработала инфаркт. Женщина занималась разведением свиней на деньги, взятые в кредит. Портал Om1.ru уже общался с одним из фермеров из Ачаирского поселка. Жители находятся в растерянности и не знают, чем им теперь заниматься целый год и на что жить.

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Власти Омской области пообещали выделить всем пострадавшим фермерам компенсации, выплата которых должна начаться с 5 августа, а также предоставить бычков и индюков за половину стоимости.