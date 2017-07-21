В Приморье арестовали экс-главу департамента здравоохранения

Бубнов распоряжением губернатора Приморья был снят с должности главы департамента здравоохранения 14 октября 2013 года после того, как 29 детей из села Новосысосевка попали в больницу из-за проб Манту. СК сообщал, что допустимая доза препарата была превышена в 2,5 тысячи раз. Позже Бубнов приступил к работе в новой должности главврача медицинского центра Дальневосточного федерального университета, он покинул пост в этом году.