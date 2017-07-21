В Приморье на территории ВДЦ «Океан» нашли древнее поселение

Как сообщает пресс-служба ДВФУ, поселок был открыт под руководством археологов Школы гуманитарных наук вуза. Три недели школьники изучали древнее поселение, за это время они сделали разведочный раскоп размером 16 квадратных метров и обнаружили первые артефакты — обломки керамических сосудов, наконечник стрелы и два каменных топорика. Кроме того, исследования выявили остатки около 15 древних жилищ и раковинные кучи — скопления отбросов съедобных моллюсков. Такие кучи находят почти во всех древних поселениях, находившихся возле моря. Ученые считают, что территория, где находится современное Приморье, привлекала людей с эпохи неолита.
По словам Попова, найденное поселение хорошо сохранилось, и может дать новые свидетельства о жизни древних обитателей края.
Это первый опыт проведения археологической смены в «Океане», но возможно, не последний. ДВФУ и детский центр планируют развивать сотрудничество и сделать такие смены ежегодными.
Это уже вторая находка арехелогов ДВФУ в этом сезоне. В июне стало изветно, что в Шкотовском районе на юге Приморского края они нашли уникальное захоронение — 27 древних погребений чжурчжэней Империи Цзинь, племен, населявших территорию Приморья в X—XV вв.еках. Обнаружены также предметы быта: несколько глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 годы.