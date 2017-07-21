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07:27 (мск), источник: Om1.ru

Выходные в Омске будут жаркими и дождливыми

Синоптики Обь-Иртышского УГМС предрекают омичам в выходные теплую погоду, дожди и грозу.

В пятницу, 21 июля, омичей ждет жара до +26°. Ветер северный, северо-западный и довольно сильный: 8−13 метров в секунду, а порывы могут достигать 16−21 метров в секунду. Временами ожидаются дожди, гроза и даже град. Атмосферное давление сегодня существенно не изменится.

В субботу, 22 июля, днем будет еще жарче: +23…+28°, ветер северо-западный, западный 5−10 метров в секунду, а днем может быть шквал до 17 метров в секунду. Синоптики прогнозируют дождь и грозу местами.

В воскресенье, 23 июля, температура воздуха останется прежней: +23…+28°. Ветер сменится на юго-восточный, восточный 7−12 метров в секунду, а днем в отдельных районах может достичь 18 метров с секунду. Прогноз по поводу осадков такой же пессимистичный: местами пройдут дожди и гроза.

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