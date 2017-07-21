В районе плодово-ягодной станции нашли большую свалку молока
Кто и зачем выкинул пакеты с молоком, неизвестно.
Кто и зачем выкинул пакеты с молоком, неизвестно.
Красноярцы обнаружили большую свалку молочной продукции в районе
Впервые о наличии свалки стало известно на этой неделе. Очевидцы удивились такому большому количеству выброшенного молока.
«Я ехала в лагерь “Бирюсинка” и просто остановилась, чтобы прогуляться. Гора молочных пакетов лежала в нескольких метрах от дороги. Объем — с кузов небольшого грузовика. Сразу подумала, что люди просто не хотят тратить деньги на утилизацию молока. Интересно, какого оно качества, если его решили не перерабатывать?», — рассказала журналистам очевидец Светлана.
Кто и зачем выкинул такой объем молока, пока неизвестно. Сейчас в ситуации разбираются правоохранители и районная администрация.