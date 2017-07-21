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06:12 (мск), источник: Губерния онлайн

Работники Пенсионного фонда ответят на вопросы жителей Хабаровского края

25 июля отделение ПФР по краю проведет горячую линию. За консультацией смогут обратиться все желающие. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся получения пенсии.

Источник: Агентство «Москва»

Звонки будут приниматься с 9:00 до 17:00. В управление ПФР в столице региона и Хабаровском районе можно позвонить по телефонам: 469−000 и 469−121. Номер отделения ПФР по краю: 8 (4212) 46−01−46, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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