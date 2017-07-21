Работники Пенсионного фонда ответят на вопросы жителей Хабаровского края
25 июля отделение ПФР по краю проведет горячую линию. За консультацией смогут обратиться все желающие. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся получения пенсии.
25 июля отделение ПФР по краю проведет горячую линию. За консультацией смогут обратиться все желающие. Специалисты ответят на вопросы, касающиеся получения пенсии.
Звонки будут приниматься с 9:00 до 17:00. В управление ПФР в столице региона и Хабаровском районе можно позвонить по телефонам: 469−000 и 469−121. Номер отделения ПФР по краю: