МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде в Москве до утра 21 июля
Гроза и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с, ожидаются в Москве утром 21 июля. Об этом сообщили в
Гроза и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с, ожидаются в Москве утром 21 июля. Об этом сообщили в
«По прогнозам синоптиков Росгидромет утром 21 июля местами в Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12−17 м/с», — говорится в сообщении.
МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.
Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Управляя автомобилям, соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.