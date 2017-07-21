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06:44 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

МЧС продлило экстренное предупреждение о непогоде в Москве до утра 21 июля

Гроза и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/с, ожидаются в Москве утром 21 июля. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.

Источник: РИА "Новости"

«По прогнозам синоптиков Росгидромет утром 21 июля местами в Москве сохранится кратковременный дождь, гроза, при грозе усиление ветра 12−17 м/с», — говорится в сообщении.

МЧС предупреждает, что во время непогоды возможны затруднение движения транспорта и ДТП, повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение кровель домов, широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций.

Пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Управляя автомобилям, соблюдать скоростной режим и дистанцию от других участников движения.

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