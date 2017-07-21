Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Кадыров ответил экс-супругу задержанной в Турции
Российских дачников ждут нововведения
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Социальный взрыв на востоке Украины возможен в любой момент – СМИ
NI: крылатые ракеты РФ разрушили превосходство США
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12«Мать Ганга»
06:52 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

После реконструкции с проспекта Мира демонтируют П-образные переходы

Вместо них решено сделать выделенную фазу для пешеходов.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

После масштабной реконструкции на пр. Мира городские власти решили демонтировать П-образные переходы. Вместо них рабочие сделают выделенную фазу для пешеходов. Такие нормы уже существуют в других крупных городах. Об этом сообщил телеканал «СТС-Прима».

Работать фаза будет по принципу «пешеходы идут — все машины стоят». Согласно ГОСТу, на регулируемых перекрестках запрещается пересечение транспортных и пешеходных потоков.

Красноярские активисты утверждают, что П-образные переходы на центральных улицах могут быть небезопасными. Ради экономии собственного времени пешеходы будут переходить дорогу в неположенном месте.

«В качестве последнего примера: вводили П-образный переход буквально в прошлом году, на перекрестке Мира-Робеспьера, там были наезды, после введения схемы наездов не стало. — Народ-то все равно ходит на эти знаки — В любом случае, количество пешеходов там уже меньше и у нас, когда что-то запрещено, люди стараются более внимательно и побыстрей перебежать дорогу», — рассказал телеканалу активист Игорь Воевалко.

По словам общественников, всего за один час они успевают зафиксировать около 10 нарушителей, перебегающих дорогу в неположенном месте. За день таких набирается до двухсот с лишним человек, утверждают волонтеры.

Напомним, что в начале июня на подъезде к ул. Брянской установили первый в городе Г-образный переход. Экспериментальный образец представляет из себя опору из желтых и черных кубиков. Если переход поможет снизить аварийность на данном участке дороги, то такие опоры установят на самых оживленных трассах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
После реконструкции с проспекта Мира демонтируют П-образные переходы
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь