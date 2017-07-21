После реконструкции с проспекта Мира демонтируют П-образные переходы

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

После масштабной реконструкции на пр. Мира городские власти решили демонтировать П-образные переходы. Вместо них рабочие сделают выделенную фазу для пешеходов. Такие нормы уже существуют в других крупных городах. Об этом сообщил телеканал «СТС-Прима».

Работать фаза будет по принципу «пешеходы идут — все машины стоят». Согласно ГОСТу, на регулируемых перекрестках запрещается пересечение транспортных и пешеходных потоков.



Красноярские активисты утверждают, что П-образные переходы на центральных улицах могут быть небезопасными. Ради экономии собственного времени пешеходы будут переходить дорогу в неположенном месте.

«В качестве последнего примера: вводили П-образный переход буквально в прошлом году, на перекрестке Мира-Робеспьера, там были наезды, после введения схемы наездов не стало. — Народ-то все равно ходит на эти знаки — В любом случае, количество пешеходов там уже меньше и у нас, когда что-то запрещено, люди стараются более внимательно и побыстрей перебежать дорогу», — рассказал телеканалу активист Игорь Воевалко.

По словам общественников, всего за один час они успевают зафиксировать около 10 нарушителей, перебегающих дорогу в неположенном месте. За день таких набирается до двухсот с лишним человек, утверждают волонтеры.