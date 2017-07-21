После реконструкции с проспекта Мира демонтируют П-образные переходы
Вместо них решено сделать выделенную фазу для пешеходов.
Вместо них решено сделать выделенную фазу для пешеходов.
После масштабной реконструкции на пр. Мира городские власти решили демонтировать
Работать фаза будет по принципу «пешеходы идут — все машины стоят». Согласно ГОСТу, на регулируемых перекрестках запрещается пересечение транспортных и пешеходных потоков.
Красноярские активисты утверждают, что
«В качестве последнего примера: вводили
По словам общественников, всего за один час они успевают зафиксировать около 10 нарушителей, перебегающих дорогу в неположенном месте. За день таких набирается до двухсот с лишним человек, утверждают волонтеры.
Напомним, что в начале июня на подъезде к ул. Брянской установили первый в городе