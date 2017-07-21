Ограничение движения по ул. Авиаторов продлили до конца лета
Часть улицы перекрыта
Часть улицы перекрыта
На ул. Авиаторов продлили ограничение движения, действовавшее с 10 июля. Участок по направлению к Октябрьскому мосту будет закрыт не до 24 июля, как предполагалось ранее, а до 31 августа. Информация опубликована на сайте мэрии Красноярска.
Напомним, на дороге по направлению к мосту закрыты две крайние полосы. Перекрытие коснулось участка длиной 30 метров перед съездом на ул. Партизана Железняка.
Запрет проезда связан со строительством ливневой канализации к ледовой арене на ул. Партизана Железняка. Работы ведет ООО «Стройсервис». Подрядчик уже выставил все необходимые дорожные знаки.
Напомним, в Красноярске идет масштабная реконструкция улиц и проезжих частей, а также ремонт коммуникаций.