Помощь окажут жителям села в Тулунском районе, где ветер повредил крыши домов
Иркутская область направила 350 тыс. рублей на помощь пострадавшим от непогоды жителям села Едогон.
Иркутская область направила 350 тыс. рублей на помощь пострадавшим от непогоды жителям села Едогон.
Из бюджета Иркутской области для оказания помощи пострадавшим от непогоды жителям села Едогон в Тулунском районе направлено 350 тыс. рублей. Как сообщает 21 июля 2017 года
В рамках поездки в Тулунский район министр социального развития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов посетил село Едогон и встретился с главой Едогонского поселения Богданом Мохуном. По итогам встречи министр поручил специалистам управления социальной защитимы населения по Тулуну и Тулунскому району собрать у жителей села пакеты документов на оказание материальной помощи. В начале последней недели июля средства зачислят на счета получателей.