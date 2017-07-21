Помощь окажут жителям села в Тулунском районе, где ветер повредил крыши домов

Из бюджета Иркутской области для оказания помощи пострадавшим от непогоды жителям села Едогон в Тулунском районе направлено 350 тыс. рублей. Как сообщает 21 июля 2017 года пресс-служба правительства региона со ссылкой на мэра района Михаила Гильдебранта, 16 июля сильный ветер и град в населённом пункте повредили крыши 100 домов и надворных построек, где проживают 260 человек, среди которых есть 68 детей и 64 пенсионера. На трёх домах крыши унесло ветром. В этот же день на территории Едогонского сельского поселения вводился режим чрезвычайной ситуации.