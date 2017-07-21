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07:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областной столице власти начали готовиться к зиме

Заблаговременная подготовка к зимнему сезону необходима, чтобы все кемеровчане чувствовали себя комфортно, заявил глава города Илья Середюк.

В Кемерове завершается подготовка к новому отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, готовность к зиме в областной столице составляет 90%. Об это структурные подразделения администрации города и ресурсоснабжающие организации доложили главе города. На сегодняшний день в жилом фонде опрессовано 84% тепловых узлов, подготовлены 92% узлов холодного водоснабжения, система отопления промыта на 52%. Также проверены 92% электрощитовых и 87% запорной арматуры.

Кроме того, в Заводском и Центральном районах специалисты заменят 20 единиц запорной арматуры. Как подчеркнул глава города Илья Середюк, все работы по подготовке к новому отопительному сезону необходимо завершить в срок до 15 сентября.

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