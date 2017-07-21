В областной столице власти начали готовиться к зиме
Заблаговременная подготовка к зимнему сезону необходима, чтобы все кемеровчане чувствовали себя комфортно, заявил глава города Илья Середюк.
Заблаговременная подготовка к зимнему сезону необходима, чтобы все кемеровчане чувствовали себя комфортно, заявил глава города Илья Середюк.
В Кемерове завершается подготовка к новому отопительному сезону.
Как сообщает
Кроме того, в Заводском и Центральном районах специалисты заменят 20 единиц запорной арматуры. Как подчеркнул глава города Илья Середюк, все работы по подготовке к новому отопительному сезону необходимо завершить в срок до 15 сентября.