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08:13 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровске инвалид уличил медиков в оказании «призрачных» услуг

В ситуации разбираются полицейские и следователи.

В дальневосточной столице инвалид I группы обнаружил, что по бумагам получил в поликлинике намного больше медицинских услуг, чем по факту. Он обратился к правоохранителям, чтобы прояснить ситуацию. По этому факту следователи начали свою проверку.

Инвалид был недоволен качеством медицинских услуг, которые он получал в поликлинике. Когда ему выдали официальные документы, то он узнал, что за десять лет ему оказали в десятки раз больше помощи, чем в действительности.

«Мы запросили у страховой компании реестр услуг, которые оказывали клиенту. С этими документами обратились в МВД. Мы считаем, что здесь есть признаки состава преступления по статье 124 Уголовного кодекса “Неоказание помощи больному”. Также мы считаем, что там есть признаки мошенничества. Кто будет потерпевшим по делу — уже будет принимать решение Следственный комитет», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» адвокат потерпевшего Яков Пушкарёв.

По информации пресс-службы следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю, инвалид страдает от сильных болей и не может получить от врачей рецепт на требуемое лекарство. Сотрудники ведомства сейчас проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. По её итогам правоохранители примут решение о возбуждении уголовного дела.

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