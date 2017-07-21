В Хабаровске инвалид уличил медиков в оказании «призрачных» услуг

В дальневосточной столице инвалид I группы обнаружил, что по бумагам получил в поликлинике намного больше медицинских услуг, чем по факту. Он обратился к правоохранителям, чтобы прояснить ситуацию. По этому факту следователи начали свою проверку.

Инвалид был недоволен качеством медицинских услуг, которые он получал в поликлинике. Когда ему выдали официальные документы, то он узнал, что за десять лет ему оказали в десятки раз больше помощи, чем в действительности.

«Мы запросили у страховой компании реестр услуг, которые оказывали клиенту. С этими документами обратились в МВД. Мы считаем, что здесь есть признаки состава преступления по статье 124 Уголовного кодекса “Неоказание помощи больному”. Также мы считаем, что там есть признаки мошенничества. Кто будет потерпевшим по делу — уже будет принимать решение Следственный комитет», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» адвокат потерпевшего Яков Пушкарёв.