Ядовитые фиолетовые водоросли угрожают фауне в Енисее
Химики утверждают, что воду в заводе необходимо очистить.
Химики утверждают, что воду в заводе необходимо очистить.
Красноярские химики рассказали о происхождении фиолетовых водорослей в заводи Енисея. Микроорганизмы насыщенного цвета образовались естественным путем. Химическое загрязнение здесь ни при чем, уверены специалисты. Однако такие водоросли могут причинить вред рыбе и уткам, обитающим в Енисее. Об этом корреспондентам «7 канала» рассказали в краевом управлении Росприроднадзора.
Химики уверены, что водоросли не опасны для человека. Однако показатели токсичности в заводи все равно необходимо привести в норму, разбавив ее в 4 раза.
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Экологи считают, что водоросли нужно убрать из Енисея. Однако найдутся ли в бюджете деньги на обновление речной заводи, пока неизвестно.