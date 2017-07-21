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08:18 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ядовитые фиолетовые водоросли угрожают фауне в Енисее

Химики утверждают, что воду в заводе необходимо очистить.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские химики рассказали о происхождении фиолетовых водорослей в заводи Енисея. Микроорганизмы насыщенного цвета образовались естественным путем. Химическое загрязнение здесь ни при чем, уверены специалисты. Однако такие водоросли могут причинить вред рыбе и уткам, обитающим в Енисее. Об этом корреспондентам «7 канала» рассказали в краевом управлении Росприроднадзора.

Химики уверены, что водоросли не опасны для человека. Однако показатели токсичности в заводи все равно необходимо привести в норму, разбавив ее в 4 раза.

«Это природно-биологическое, не химическое загрязнение. Новообразование — водоросли синего цвета, фактически выделяют вредные яды при росте», — рассказал лидер движения «Зеленые» Сергей Шахматов.

Экологи считают, что водоросли нужно убрать из Енисея. Однако найдутся ли в бюджете деньги на обновление речной заводи, пока неизвестно.

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