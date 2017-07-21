Южноуральские спасатели учатся десантироваться с вертолетов без парашютов

В результате подобных тренировок, спасатели совершенствуются в навыках десантирования с высоты при помощи спусковых устройств. Случается, что помощь спасателей необходима в труднодоступной территории, где требуется эвакуация пострадавших. Как правило, без спусков с вертолета в таких ситуациях не обойтись.

«Тренируясь и совершенствуясь в спусках с вертолета, мы стремимся довести навыки спасателей в беспарашютном десантировании до автоматизма, для того чтобы команда спасателей в нужный момент сработала грамотно и четко. В этот раз на тренировки присоединились также спасатели из “РОССОЮЗСПАСА”, которые часто помогают нам при поисково-спасательных работах», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин.