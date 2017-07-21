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08:30 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральские спасатели учатся десантироваться с вертолетов без парашютов

Спасатели Челябинской области тренируются в беспарашютном десантировании с вертолета. Навыки они отрабатывали на территории аэродрома Калачево.

В результате подобных тренировок, спасатели совершенствуются в навыках десантирования с высоты при помощи спусковых устройств. Случается, что помощь спасателей необходима в труднодоступной территории, где требуется эвакуация пострадавших. Как правило, без спусков с вертолета в таких ситуациях не обойтись.

«Тренируясь и совершенствуясь в спусках с вертолета, мы стремимся довести навыки спасателей в беспарашютном десантировании до автоматизма, для того чтобы команда спасателей в нужный момент сработала грамотно и четко. В этот раз на тренировки присоединились также спасатели из “РОССОЮЗСПАСА”, которые часто помогают нам при поисково-спасательных работах», — рассказал заместитель начальника поисково-спасательной службы Челябинской области Денис Гарифуллин.

Напоминаем, что в данный момент в областной поисково-спасательной службе региона аттестованы и допущены к десантированию 26 человек.

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