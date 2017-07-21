На проспекте Октября в Уфе появился новый сквер
Работы по благоустройству территории завершатся в ближайшее время.
Работы по благоустройству территории завершатся в ближайшее время.
В Уфе продолжается благоустройство сквера рядом с торговым центром «Мир»: уложили брусчатку, установили чугунный забор и бордюры. В ближайшее время здесь поставят скамейки, фонари освещения и высадят липы.
— Цветная (красная и серая) брусчатка здесь та же, которой вымощены проспект Октября и центральная аллея в парке имени Якутова, — отметили в