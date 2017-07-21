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11:31 (мск), источник: АиФ Волгоград

На улице Льва Толстого в Волгограде стартовал ремонт дороги

Проезжая часть сужена в связи с проведением работ.

Дорожники приступили к ремонту улицы Льва Толстого в Советском районе Волгограда в границах улиц Рабоче-Крестьянской и Тулака.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время на проезжей части завершается подготовительный этап работ. В связи с начавшимся ремонтом открыта только одна полоса для автомобилей.

Отметим, что ремонт на улице Льва Толстого был необходим в связи с высокой транспортной нагрузкой на нее. «До того, как открыли тоннель на Тулака, основной поток авто проходил и», — добавили в мэрии.

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