На улице Льва Толстого в Волгограде стартовал ремонт дороги
Проезжая часть сужена в связи с проведением работ.
Проезжая часть сужена в связи с проведением работ.
Дорожники приступили к ремонту улицы Льва Толстого в Советском районе Волгограда в границах улиц
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, в настоящее время на проезжей части завершается подготовительный этап работ. В связи с начавшимся ремонтом открыта только одна полоса для автомобилей.
Отметим, что ремонт на улице Льва Толстого был необходим в связи с высокой транспортной нагрузкой на нее. «До того, как открыли тоннель на Тулака, основной поток авто проходил и», — добавили в мэрии.