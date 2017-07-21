Посольства Беларуси следят за ситуацией в связи с землетрясением у берегов Турции и Греции

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольства Беларуси в Турции и Болгарии (в Греции по совместительству) следят за ситуацией в связи с землетрясением у берегов Турции и Греции.
Такая информация размещена в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.
«Посольства Беларуси в Турции и Болгарии (в Греции по совместительству) следят за ситуацией в связи с землетрясением у берегов Турции и Греции, чтобы при необходимости помочь нашим туристам», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, землетрясение мощность около 7 баллов произошло ночью около 1.30 по местному времени в Эгейском море. По данным сейсмологов, эпицентр находился недалеко от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16 км от греческого острова Кос, который также популярен у туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Сообщается о более 120 пострадавших и двух погибших на греческом острове Кос, а также о госпитализации нескольких жителей турецкого города Мугла и около 70 пострадавших в городе Бодрум.