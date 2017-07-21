Посольства Беларуси следят за ситуацией в связи с землетрясением у берегов Турции и Греции

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посольства Беларуси в Турции и Болгарии (в Греции по совместительству) следят за ситуацией в связи с землетрясением у берегов Турции и Греции.

«Посольства Беларуси в Турции и Болгарии (в Греции по совместительству) следят за ситуацией в связи с землетрясением у берегов Турции и Греции, чтобы при необходимости помочь нашим туристам», — говорится в сообщении.