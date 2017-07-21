Свердловчан ждет жаркий уик-энд
С грозами и градом.
С грозами и градом.
Грядущие выходные на Среднем Урале будут
«Банный» эффект не дает вредным примесям рассеиваться в воздухе — до 20.00 22 июля на территории региона объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях.
Екатеринбуржцам придется отправиться за город, чтобы сбежать от смога. В столице Урала в пятницу установится 27-градусная жара, к вечеру соберется гроза. В субботу и воскресенье будет чуть прохладнее — до плюс 25, днем синоптики сулят сильные дожди и грозы.