Более 60 детей на Южном Урале не пропустили через границу
У всех не пропущенных через границу детей были неправильно оформлены документы.
У всех не пропущенных через границу детей были неправильно оформлены документы.
Пограничники отмечают увеличение случаев, когда пришлось запретить выезд ребенка за границу. С начала года зафиксировано 60 таких инцидентов, сообщили корреспонденту ГТРК «Южный Урал» в
Причиной большинства из таких стало отсутствие нотариально оформленного согласия от одного из родителей, опекунов или попечителей на выезд малолетнего гражданина за пределы своей страны.
В Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области разъясняет, что собираясь навестить другую страну вместе с детьми или отправляя туда несовершеннолетних самостоятельно, взрослые должны позаботиться, чтобы у них было нотариально оформленное согласие, где указаны: срок выезда за пределы России, государство, куда едет ребенок и сопровождающее лицо, либо что ребенок путешествует один.