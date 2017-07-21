В Магнитогорске в честь Дня города устроят велопробег

Источник: УралИнформБюро

22 июня в Магнитогорске IX пройдет велогонка, посвященная Дню города, Дню металлурга и 85-летию ММК.

Протяженность трассы — 42 километра, на преодоление которых дается 3 часа. Велосипедисты стартуют от памятника «Первая палатка» на площади Свердлова, а финишируют — на озере Банном.

Как рассказали «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», впервые подобные состязания были организованы в 2009 году — к 80-летию Магнитогорска. В них участвовали всего 178 человек.

С каждым годом мероприятие набирало популярность среди спортсменов Челябинской, Оренбургской областей и Башкортостана. В 2016 году на старт вышли 406 велосипедистов. Не исключено, что в этом году соревнования станут еще более массовыми.

Велогонка будет проводиться среди мужчин и женщин в двух классах — «Спортсмены» и «Любители». К ней допускаются лица от 18 лет, имеющие соответствующую подготовку, допуск врача и полис страхования от несчастных случаев.