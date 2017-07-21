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08:40 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Дожди и ветер омрачат выходные жителям Хабаровского края

Приятная погода сохранится еще на протяжении суток, а затем уступит место циклону.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае на выходных ожидается циклон, которые принесет облачность, прохладу и ливни с грозами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Синоптики прогнозируют, что комфортная погода сохранится в регионе еще в течение суток — 22 июля.

 — В субботу в Хабаровском крае будет юго-западный ветер с силой 6−11 метров в секунду. Ночные температуры — в пределах 10−17 градусов тепла, а на севере 5 — 10 градусов. Дневные температуры прогреют воздух до 23−29 градусов тепла, — рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— В воскресенье в регион придет циклон с запада. Осадки — грозы и ливни — пройдут по всей территории края. Ветер поменяет направление на юго-восточное с порывами до 10−15 метров в секунду. Ночные температуры сохранятся в пределах 10−17 градусов тепла, а днем — до 20−27 градусов тепла. На севере края и на побережье ночные температуры опустятся до 9−14 градусов тепла, а днем — до 13−18 градусов тепла. Суббота будет ясной и в Хабаровске. Только в ночь возможен кратковременный дождь.

— В краевом центре завтра ожидается юго-западный ветер с силой 5−10 метров в секунду. Ночные температуры — в пределах 13−15 градусов тепла, а дневные — 25−27 градусов. В воскресенье погода испортится, будет облачно и временами дождь. Ветер усилится до 13 метров в секунду. Ночные температуры сохранятся на уровне 15−17 градусов тепла, а дневные — 23−24 градуса, — сказала Людмила Игнатенко.

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