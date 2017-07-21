Дожди и ветер омрачат выходные жителям Хабаровского края

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае на выходных ожидается циклон, которые принесет облачность, прохладу и ливни с грозами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Синоптики прогнозируют, что комфортная погода сохранится в регионе еще в течение суток — 22 июля.

— В субботу в Хабаровском крае будет юго-западный ветер с силой 6−11 метров в секунду. Ночные температуры — в пределах 10−17 градусов тепла, а на севере 5 — 10 градусов. Дневные температуры прогреют воздух до 23−29 градусов тепла, — рассказала ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Людмила Игнатенко.

— В воскресенье в регион придет циклон с запада. Осадки — грозы и ливни — пройдут по всей территории края. Ветер поменяет направление на юго-восточное с порывами до 10−15 метров в секунду. Ночные температуры сохранятся в пределах 10−17 градусов тепла, а днем — до 20−27 градусов тепла. На севере края и на побережье ночные температуры опустятся до 9−14 градусов тепла, а днем — до 13−18 градусов тепла. Суббота будет ясной и в Хабаровске. Только в ночь возможен кратковременный дождь.