Марафон необычных экспериментов проведут в Минске

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21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском научно-популярном музее «Квантум» сегодня пройдет Challenge Marathon, во время которого будут проводиться необычные эксперименты, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

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В течение одного вечера посетители музея смогут посмотреть и опробовать популярные YouTube-челленджи. Принять участие в них сможет любой желающий. Все происходящее будут снимать профессиональные операторы, после чего ролики выложат на YouTube.

Также специалисты дадут научное объяснение каждому необычному процессу. Самым простым из них станет «Манекен челлендж», при котором всем посетителям нужно будет замереть в неожиданных позах. Кроме того, будет предложено пройти популярный среди детей «Лава-челлендж». В нем нужно будет преодолеть дистанцию, не дотрагиваясь до пола. Участники необычных экспериментов смогут прямо в лектории искупаться в жидком азоте — реактиве температурой минус 196 градусов, разрезать арбуз при помощи обычных резинок или прикоснуться к настоящей молнии (а не стеклянному шару), для чего запустят катушку Теслы.

Музей подготовил посетителям Science Challenge с научными фактами и увлекательными опытами. Все желающие смогут принять участие в викторинах и посоревноваться в настольных играх, а заодно изучить более 150 интерактивных экспонатов. Также предусматривается работа музыкальной зоны.

Организаторы марафона заверили, что все челленджи и эксперименты пройдут в безопасных условиях. Мероприятие рассчитано на взрослых и детей старше пяти лет.