Марафон необычных экспериментов проведут в Минске
В течение одного вечера посетители музея смогут посмотреть и опробовать популярные
В течение одного вечера посетители музея смогут посмотреть и опробовать популярные
21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском
В течение одного вечера посетители музея смогут посмотреть и опробовать популярные
Также специалисты дадут научное объяснение каждому необычному процессу. Самым простым из них станет «Манекен челлендж», при котором всем посетителям нужно будет замереть в неожиданных позах. Кроме того, будет предложено пройти популярный среди детей «Лава-челлендж». В нем нужно будет преодолеть дистанцию, не дотрагиваясь до пола. Участники необычных экспериментов смогут прямо в лектории искупаться в жидком азоте — реактиве температурой минус 196 градусов, разрезать арбуз при помощи обычных резинок или прикоснуться к настоящей молнии (а не стеклянному шару), для чего запустят катушку Теслы.
Музей подготовил посетителям Science Challenge с научными фактами и увлекательными опытами. Все желающие смогут принять участие в викторинах и посоревноваться в настольных играх, а заодно изучить более 150 интерактивных экспонатов. Также предусматривается работа музыкальной зоны.
Организаторы марафона заверили, что все челленджи и эксперименты пройдут в безопасных условиях. Мероприятие рассчитано на взрослых и детей старше пяти лет.
Challenge Marathon пройдет с 19.00 до 23.00. Попасть на него можно будет по обычным билетам в музей (детский — Br10, взрослый — Br12). Скидка в 30% достанется тем, кто пройдет челлендж «Что в коробке»: где потребуется на ощупь определить спрятанный в ящике предмет.