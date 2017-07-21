В резонансном деле с «участием» экспертов ООН заменили судью

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 июл — Sputnik. В резонансном деле по иску школьной уборщицы к министерству финансов заменен судья, сообщил в пятницу председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Елис Абдыкадыров.

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Уборщица сельской школы Анна Белоусова обратилась в суд заявлением о сексуальном домогательстве со стороны директора школы, ее исковое заявление в Казахстане удовлетворено не было, однако комитет ООН принял решение, что государство обязано выплатить женщине компенсацию.

Женщина ее не получила, в связи с чем 7 июня 2017 года подала иск в Сарыаркинский районный суд Астаны, в котором требовала взыскать 7 миллионов тенге с министерства финансов и исполнить решение ООН. После чего судья Сарыаркинского районного суда Астаны Кунболат Арипов вызвал на процесс по гражданскому делу по иску физлица экспертов ООН в качестве третьей стороны, что вызвало большой резонанс среди юристов.

На расширенном заседании судей Казахстана в пятницу председатель судебной коллегии по гражданским делам Верховного суда Елис Абдыкадыров признал действия судьи по привлечению экспертов ООН, обладающих иммунитетом, в качестве третьего лица по гражданскому делу по иску Белоусовой грубым нарушение.

«Впоследствии суд исправил свою ошибку, исключив Комитет ООН из числа третьих лиц. В настоящее время поставлен вопрос о дисциплинарной ответственности судьи», — сказал Абдыкадыров.