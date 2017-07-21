Лен и гречиха расцвели в московском «Аптекарском огороде»
Увидеть растения можно в Саду лекарственных трав.
Увидеть растения можно в Саду лекарственных трав.
Лен обыкновенный и гречиха съедобная расцвели в столичном «Аптекарском огороде». Об этом сообщается в релизе
«Эти растения все знают и любят, однако мало кто видел, как они в реальности цветут! Родина гречихи — Тибет и Гималаи. Как и киноа, гречиха — псевдозлак, который культивируют ради съедобных семян, богатых сложными углеводами… В России гречиха появилась в VII веке», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.
Лен, как пояснил Ретеюм, попал в Россию также из Азии. «Он примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более 1 метра и
Увидеть лен и гречиху посетители «Аптекарского огорода» смогут в Саду лекарственных трав. Для тех, кто захочет больше узнать об этих растениях, сотрудники сада подготовили обзорные экскурсии «От Петра I до наших дней», которые пройдут 22 июля в 13:00, 15:00 и 16:30 и 23 июля в 12:30, 14:00 и 15:30.