Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
9 вредных советов загорающим
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
Как использовать для хранения место вокруг окна
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Новый ЗРК РФ создает купол, из которого никто не выберется – СМИ
Ляшко созывает Раду для импичмента Порошенко – СМИ
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
14:23 (мск), источник: Мослента

Лен и гречиха расцвели в московском «Аптекарском огороде»

Увидеть растения можно в Саду лекарственных трав.

Лен обыкновенный и гречиха съедобная расцвели в столичном «Аптекарском огороде». Об этом сообщается в релизе пресс-службы сада, поступившем в редакцию МОСЛЕНТЫ.

«Эти растения все знают и любят, однако мало кто видел, как они в реальности цветут! Родина гречихи — Тибет и Гималаи. Как и киноа, гречиха — псевдозлак, который культивируют ради съедобных семян, богатых сложными углеводами… В России гречиха появилась в VII веке», — рассказал директор «Аптекарского огорода» Алексей Ретеюм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Лен, как пояснил Ретеюм, попал в Россию также из Азии. «Он примечателен многочисленными тонкими корешками, стеблем высотой более 1 метра и бледно-голубыми цветками с пятью лепестками. Сейчас лен возделывают в умеренной зоне Европы, Азии и Северной Америки, а также в Северной Африке», — добавил он.

Увидеть лен и гречиху посетители «Аптекарского огорода» смогут в Саду лекарственных трав. Для тех, кто захочет больше узнать об этих растениях, сотрудники сада подготовили обзорные экскурсии «От Петра I до наших дней», которые пройдут 22 июля в 13:00, 15:00 и 16:30 и 23 июля в 12:30, 14:00 и 15:30.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Как развлекались в СССР. Фото
Бизнесмена заживо похоронили в Москве
Как развлекались в СССР. Фото
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
В России разрешили оказывать врачебную помощь дистанционно
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
В России разработали трехсредный внедорожник
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Старшенбаум, Каштанова и Панина на съемках «Психологинь» Канал СТС запустил в производство новый драмеди-сериал про психологов, которые помогают другим, но никак не могут устроить собственную личную жизнь
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь