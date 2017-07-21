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08:46 (мск), источник: VN.ru

Погода в Новосибирске до 31 июля: из Казахстана придут тепло и дожди

Дождливая погода сохранится до конца июля, но температура воздуха будет более комфортной. Воздушные массы из Казахстана принесут в Новосибирскую область потепление. Ожидаются грозы, местами град, умеренно сильный ветер.

Прогноз погоды на третью декаду июля подготовил Западно-Сибирский Гидрометцентр. Существенных изменений в атмосфере до 31 июля не предвидится. Кратковременные дожди и грозы ожидаются по всей территории области.

— Температурный фон несколько смягчится, благодаря активации юго-западной составляющей воздушных потоков из районов Казахстана. Если во вторую декаду июля температура была на два-три градуса ниже нормы, то в третью декаду ожидается около или ниже нормы на один градус, — рассказал пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

В дневные часы до 31 июля температура будет колебаться в пределах +22…+29 градусов, ночью — от +10 до +16 градусов. Не исключается возможность сильных дождей. 20 июня в Колывани выпало 27 мм за сутки, был перекрыт рекорд 1973 года, когда выпало 22,2 мм осадков. В отдельных районах не исключаются град, молнии, порывистый ветер до 15 м/с. 20 июня в Болотном выпал град диаметром до 3 мм.

По данным Яндекс. Погода и Whether.com, ближайшие выходные 22—23 июля будут дождливыми. Вероятность осадков в субботу 50%, в воскресенье 80%. Следующая неделя 24—30 июня обещает быть малооблачной, вероятность осадков в разные дни 10−20%. Ближе к пятнице 28 июля ожидается похолодание с +27 до +24 градусов.

Сайт Гидрометцентр России на выходные 22—23 июля прогнозирует осадки с вероятностью 81−86% (в пятницу 21 июня 90%). Понедельник обещает быть солнечным и малооблачным. Дальше вероятность осадков повышается с 66% до 76−79%. В среду 26 июля вновь прояснение, и к концу недели похолодание на два градуса и вероятность осадков.

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