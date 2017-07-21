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08:48 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре

УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 21 июля ожидается переменная облачность.

Источник: Башинформ

Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных и западных районах до умеренных, грозы. Ветер северный, северо-восточный 2−7 м/с, с порывами до 17 м/с. Температура воздуха днем составит 23−28 градусов.

В некоторых районах на автодорогах утром прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.

Находясь у водоема, следует отойти от берега, не прятаться в пойменных кустах, а спуститься с возвышенного места в низину.

В лесу во время грозы нужно укрыться на низкорослом участке, следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более не прикасаться к их стволам.

В горной местности при приближении грозы надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин. Опасно быть возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего рост в пять-шесть раз.

В степи или поле, при отсутствии укрытия нужно сесть на корточки в ложбине или овраге. При приближении грозы лечь на землю. Важно знать, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Избегать отдельно стоящих деревьев и рощ, не разговаривать по телефону.

Если гроза застала в автомобиле, не следует из него выходить. При этом не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей. Следует держать закрытыми окна во избежание проникновения молнии в салон.

«Уважаемые граждане, соблюдайте правила безопасности! Помните, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, так как излучаемые радиоволны “притягивают” молнию. Также радио, телевизоры, электроприборы нужно отключить от сети, — пояснили в пресс-службе ведомства. — Если вы оказались в опасности или хотите сообщить важную информацию о необходимости проведения спасательных мероприятий, сообщите об этом в службу спасения — “101”, с городского “01”. Телефон ГУ МЧС России по РБ: (347) 233−99−99».

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