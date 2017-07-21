В Башкирии МЧС предупреждает о грозах и сильном ветре
УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 21 июля ожидается переменная облачность.
УФА, 21 июл 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Главное Управление МЧС России по Башкортостану сообщает, что 21 июля ожидается переменная облачность.
Местами пройдут небольшие кратковременные дожди, в северных и западных районах до умеренных, грозы. Ветер северный,
В некоторых районах на автодорогах утром прогнозируется туман с видимостью 500 метров и менее. Информация предоставлена республиканским Управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Не оставлять без присмотра детей. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам.
Находясь у водоема, следует отойти от берега, не прятаться в пойменных кустах, а спуститься с возвышенного места в низину.
В лесу во время грозы нужно укрыться на низкорослом участке, следует держаться подальше от высоких деревьев и тем более не прикасаться к их стволам.
В горной местности при приближении грозы надо постараться спуститься с возвышенностей — хребтов, холмов, перевалов, вершин. Опасно быть возле водотоков, так как мелкие трещины, заполненные водой, становятся проводниками электричества. Следует остановиться возле вертикального отвеса, превышающего рост в
В степи или поле, при отсутствии укрытия нужно сесть на корточки в ложбине или овраге. При приближении грозы лечь на землю. Важно знать, что песчаная и каменная почвы безопаснее, чем глинистая. Избегать отдельно стоящих деревьев и рощ, не разговаривать по телефону.
«Уважаемые граждане, соблюдайте правила безопасности! Помните, что во время грозы нельзя пользоваться мобильным телефоном, так как излучаемые радиоволны “притягивают” молнию. Также радио, телевизоры, электроприборы нужно отключить от сети, — пояснили в