«Человека-легенду» Иркутской области Юрия Тена вспоминают 21 июля

Источник: IrkutskMedia.ru

Юрий Тен известен большинству жителей Иркутской области как политик, депутат Госдумы трех созывов, основатель группы компаний «Труд». 21 июля — день памяти Юрия Тена. 14 лет назад после продолжительной болезни он ушел из жизни. Этнический кореец, Юрий Тен был истинным патриотом, никогда не забывал свои родные Сахалинскую и Иркутскую области, всегда делал для своих земляков все, что мог и даже больше. Юрия Тена называли «большим человеком», «неудобным человеком», «человеком слова», но родные, близкие, друзья любят и помнят Юрия Тена за доброту, отзывчивость, уверенность, помощь, которые он дарил всем вокруг. ИА IrkutskMedia вместе с родными вспоминают историю жизни «человека-легенды».

В 2016 году много дат, когда нужно вспоминать этого человека не одним добрым словом, а доброй сотней таких слов. 27 сентября 2016 году ему бы исполнилось 65 лет. В 2016 году Благотворительный фонд Юрия Тена отметит свою круглую дату — уже 20 лет Фонд продолжает помогать людям под девизом «Слышать голос каждого, как бы тихо он ни звучал». Юрий Тен всегда помнил о своем трудном детстве, всегда помогал людям — ситуации в жизни бывают разные.

Об этом человеке написана не одна книга, но копилка воспоминаний о нем может пополняться бесконечно. Свой вклад в наполнение «Ленты памяти Юрия Тена» могут внести родные, близкие, друзья и просто люди, в жизни которых Юрий Тен оставил заметный вклад, в специальном разделе на сайте Благотворительного фонда Юрия Тена.

Путь из землянки в большую политику

Юрий Тен родился на Сахалине в 1951 году. Как он сам говорил, он вышел из таких низов, что ниже просто некуда. Его детство прошло в засыпушке и на огороде. Денег не хватало на дрова, уголь, хлеб. Но в школу любознательный Юра пошел, когда ему не было еще и шести лет. Школу он закончил вечернюю, уже после окончания ПТУ — нужна была специальность, чтобы можно было работать и помогать родителям. Гражданство СССР Юрий Тен получил уже в Иркутске, когда ему было 24 года (сахалинским корейцам не давали паспортов, только «зеленые удостоверения» — что-то вроде вида на жительство), где он «приземлился», окончил «Политех» по специальности «горный инженер». Ни во Владивостоке, ни в Хабаровске, которые находились географически ближе к Сахалину, лица без гражданства учиться и жить не могли. Свой трудовой путь начинал в угольной шахте, искал себя, стремился к самостоятельной работе, пока не стал одним из пионеров кооперативного движения в Иркутской области, да и в стране, создав в 1989 году строительный кооператив «Труд», который вырос в итоге в многоотраслевую группу компаний.

Настоящий патриот, молодой Юрий Тен, очень хотел служить в рядах советских вооруженных сил. Так хотел, что несмотря на все запреты таким, как он — без паспорта и гражданства, после проводов своих друзей в армию сел на поезд вместе с ними в надежде «проскочить» в армию. Не вышло — сняли с поезда. Поэтому Юрий Тен пошел своим путем в служении стране, которую до последнего дня считал своей родиной.

Да я же более русский, чем все они…, — говорил Юрий Тен.

В 1993 году, решив объединить теорию и практику, почувствовав в себе силы, знания и решимость менять законы, чтобы они, в свою очередь, меняли жизнь людей в лучшую сторону, в сторону развития, меняли страну, он баллотируется и проходит в Государственную Думу первого созыва. В 1995 году более 50% избирателей снова доверили ему депутатский мандат. В 1999 году начался его третий созыв в Госдуме. Последний. К сожалению, большой человек и политик, служа своей стране в неспокойное время, рано и быстро «сгорел», оставив свет в сердцах и заметный след в истории.

За 10 лет депутат Юрий Тен выступил разработчиком 50 федеральных законов, внес 250 поправок в законодательные акты РФ. За время его депутатской деятельности в Иркутской области и на родном Сахалине появились новые мосты, дороги, объекты социальной инфраструктуры, которые до сих пор служат жителям. Его называли лоббистом от Иркутской области, особенно, если дело касалось бюджета — он буквально «выгрызал» федеральные средства для региона, который позволил обрести ему гражданство, семью, любимое Дело. Как говорил сам Юрия Михайлович, он занимался политикой ради экономики, то есть для развития региона и страны.

«Есть чистые политики, а есть политики, которые занимаются политикой не ради политики, а ради экономики. Вот я себя отношу к этой категории людей», — говорил Юрий Тен.

«Люди-легенды»

В современной истории Иркутской области есть имена людей, которых можно назвать «людьми-легендами». В число таких «легенд» уже можно записать и Юрия Михайловича Тена. В «связке» такие люди буквально сворачивали горы.

«Тена я узнал в лихие 90-е годы. Время было такое, что по каждому вопросу существовало 100 мнений, — делился в одном интервью своими воспоминаниями первый избранный губернатор Иркутской области Юрий Ножиков. — А нам нужно было создавать новое общество. Этому обществу требовались люди, способные работать в новых условиях. И вот здесь появлялись такие люди, как Юрий Михайлович Тен. Как мы хватались за таких людей! У Юры Тена ничего не было, кроме желания добиться своего. Мне очень хотелось, чтобы у него все получилось. В то время исчезло много предпринимателей: некоторые заворовались, некоторые разорились, некоторые погибли. Юрий Тен прошел все. Когда пошел на выборы в Госдуму, сам не верил, что пройдет. Но его выбрали. Люди, подобные Тену, создавали новое общество. Все мое прошлое, связанное с переломными процессами в нашей стране, было тесно переплетено с Юрием Михайловичем Теном».

«Мужчины не плачут, мужчины огорчаются!»

Долгие годы — 27 лет — рядом с Юрием Михайловичем была его супруга, Людмила Борисовна Тен. Эта удивительная пара — сочетание, казалось бы, несочетаемого: кореец и русская, импульсивность и спокойствие — они вместе воспитали троих детей — старшего сына Сергея, двух сестер Иву и Елену. Создали большое Дело — группу компаний «Труд», Благотворительный фонд, вместе, рука об руку.

«Мне было 18 лет — первокурсница, студентка филологического факультета иркутского государственного университета. Ему 22 года — студент горного факультета политехнического института. Тогда, зимним днем 19 февраля 1974 года после занятий в библиотеке я пошла прогуляться по набережной Ангары. Спустилась на берег, и тут ко мне подошли двое парней с фотоаппаратом. Один из них, восточной внешности, спросил: “Девушка, можно я вас сфотографирую?” Я разрешила. Завязался разговор. Я не знаю, почему мне захотелось сразу же рассказать этому человеку все о себе, о своей учебе, о своей жизни. Наверное, любовь с первого взгляда все же существует», — делится своими воспоминаниями супруга Юрия Тена.

Как рассказала корр. ИА IrkutskMedia Людмила Борисовна, воспитание мальчика и девочек в их семье — это две большие разницы. Сына отец не жалел, если тот, например, падал, ударялся и начинал плакать. Отец пытался переключить внимание сына с боли и повторял, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются.

«Сергею было чуть ли не два года, когда Юра стал говорить ему: “Мужчины не плачут, мужчины огорчаются!”. Это фраза из фильма Леонида Быкова “В бой идут одни старики”. Я уже рассказывала, как он говорил: “Во мне много дряни, но за одно я себя уважаю: я — мужик!”. То есть готов брать на себя ответственность, готов бороться за свои принципы, может сцепить зубы и скрыть эмоции», — рассказывает Людмила Тен.

«Мужчина должен совершать поступки: содержать семью, вкалывать, как проклятый, и на любой профессии, на любой должности, на любой работе — пусть он будет фермером, трактористом, кем угодно», — говорил сам Юрий Тен о роли мужчины в жизни.

Именно такое отношение к роли мужчины транслировал отец сыну. По словам Людмилы Тен, об этом Юрий говорил чуть ли не в первые недели знакомства — о том, что мужчина должен быть умным, сильным и добрым, никогда не плакать и не жаловаться.

Он никогда не жалел сына, если тот, будучи ребенком, например, ушибался и начинал плакать. Юра пытался переключить внимание ребенка с боли и произносил, как правило, вышеуказанную фразу, что мужчины не плачут, а огорчаются. Иногда сыну «перепадали» и подарки.

«Муж очень хотел купить Сергею солдатиков. У него не было в детстве, а очень хотелось их иметь. Из Ленинграда он привез набор настоящих металлических солдатиков, разные виды игрушечной военной техники. По-моему, папа сам не меньшее удовольствие получил от этой игрушки», — вспоминает Людмила Тен.

Воспитание дочек в большей степени считалось задачей матери, хотя отец всегда интересовался и гордился их успехами, рассказывая друзьям, что прочитали девочки, чему научились. Обидчики дочек наказывались, а сами девочки всегда получали гостинцы, привезенные из командировок. Иногда Юрий Михайлович привозил дочкам даже платья.

Сам Сергей Тен сегодня разместил очень личный пост-воспоминание об отце в Facebook. Отца Сергей боялся, хотя руку на детей Юрий Тен ни разу не поднимал. Наверное, из-за этого страха, по словам Сергея, у него практически не осталось конкретных воспоминаний, связанных с отцом, он до сих пор узнает своего отца, в том числе по воспоминаниям близких, друзей, знакомых Юрия Михайловича. Как рассказывает Сергей, отец его никогда не хвалил, наверное, потому что воспринимал успехи сына как должное, но часто говорил: «Давай, Сережа, давай».

«Я помню, где-то за год до своей смерти, отец мне как-то сказал: “Вот меня считают жестким, даже жестоким, но на самом деле, я очень сентиментальный человек”. У меня челюсть отвисла. В каком месте ты сентиментальный-то ??? Он был очень многогранным. Хотя, наверное, каждый человек многогранен. Любой человек. Сейчас мне почти сорок лет, и я пришёл к выводу, что толком до сих пор не знаю собственного отца. До сих пор продолжаю изучать, как он жил, изучать его самого по обрывкам рассказов иркутян, обрывкам историй людей, которым он помогал, о которых заботился, его соратников по работе, которые стояли у истоков кооператива “Труд”, коллег по Государственной Думе», — написал Сергей Тен.

После ухода Юрия Тена прошло 14 лет, но в его кабинете до сих пор все так, как было при его жизни — у Людмилы Борисовны до сих пор не поднимается рука что-то поменять. И супруга, и сын признаются, что Юрий Михайлович иногда им снится. Людмила во сне стремится его обнять, а сын — соответствовать ожиданию «Давай, Сережа, давай».

«Лента памяти Юрия Тена»

Дело Юрия Тена продолжают его родные, его друзья и партнеры, многие из которых были вместе с ним с самого первого дня, какие бы трудности ни вставали на пути, и остаются верны до сих пор.

«В “Труд” я пришла работать в 1991 году. Тогда коллектив был еще небольшой, и мы жили как одна семья: вместе отмечали Новый год, дни рождения и другие праздники. И Юрий Михайлович всегда был с нами — и в радости, и в горе. Как бы ни было трудно, Тен нам никогда не врал. В 1993 году, будучи в очень сложной финансовой ситуации, он собрал весь коллектив и сказал: “Если кто-то хочет уйти, я не держу. Но сейчас нет возможности выплачивать зарплату в полном объеме. Будем выплачивать по 30%, остальное — через полгода”. Ни один не подал заявление об уходе. Люди верили Юрию Михайловичу. А долг по зарплате нам выплатили уже через три месяца», — делится своими воспоминаниями Вера Курц, заместитель директора департамента по управлению персоналом ОАО «Труд».