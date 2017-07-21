«Человека-легенду» Иркутской области Юрия Тена вспоминают 21 июля
Известный политик, общественный деятель ушел из жизни 14 лет назад.
Известный политик, общественный деятель ушел из жизни 14 лет назад.
Юрий Тен известен большинству жителей Иркутской области как политик, депутат Госдумы трех созывов, основатель группы компаний «Труд». 21 июля — день памяти Юрия Тена. 14 лет назад после продолжительной болезни он ушел из жизни. Этнический кореец, Юрий Тен был истинным патриотом, никогда не забывал свои родные Сахалинскую и Иркутскую области, всегда делал для своих земляков все, что мог и даже больше. Юрия Тена называли «большим человеком», «неудобным человеком», «человеком слова», но родные, близкие, друзья любят и помнят Юрия Тена за доброту, отзывчивость, уверенность, помощь, которые он дарил всем вокруг. ИА IrkutskMedia вместе с родными вспоминают историю жизни «человека-легенды».
В 2016 году много дат, когда нужно вспоминать этого человека не одним добрым словом, а доброй сотней таких слов. 27 сентября 2016 году ему бы исполнилось 65 лет. В 2016 году Благотворительный фонд Юрия Тена отметит свою круглую дату — уже 20 лет Фонд продолжает помогать людям под девизом «Слышать голос каждого, как бы тихо он ни звучал». Юрий Тен всегда помнил о своем трудном детстве, всегда помогал людям — ситуации в жизни бывают разные.
Об этом человеке написана не одна книга, но копилка воспоминаний о нем может пополняться бесконечно. Свой вклад в наполнение «Ленты памяти Юрия Тена» могут внести родные, близкие, друзья и просто люди, в жизни которых Юрий Тен оставил заметный вклад, в специальном разделе на сайте Благотворительного фонда Юрия Тена.
Путь из землянки в большую политику
Юрий Тен родился на Сахалине в 1951 году. Как он сам говорил, он вышел из таких низов, что ниже просто некуда. Его детство прошло в засыпушке и на огороде. Денег не хватало на дрова, уголь, хлеб. Но в школу любознательный Юра пошел, когда ему не было еще и шести лет. Школу он закончил вечернюю, уже после окончания ПТУ — нужна была специальность, чтобы можно было работать и помогать родителям. Гражданство СССР Юрий Тен получил уже в Иркутске, когда ему было 24 года (сахалинским корейцам не давали паспортов, только «зеленые удостоверения» —
Настоящий патриот, молодой Юрий Тен, очень хотел служить в рядах советских вооруженных сил. Так хотел, что несмотря на все запреты таким, как он — без паспорта и гражданства, после проводов своих друзей в армию сел на поезд вместе с ними в надежде «проскочить» в армию. Не вышло — сняли с поезда. Поэтому Юрий Тен пошел своим путем в служении стране, которую до последнего дня считал своей родиной.
Да я же более русский, чем все они…, — говорил Юрий Тен.
В 1993 году, решив объединить теорию и практику, почувствовав в себе силы, знания и решимость менять законы, чтобы они, в свою очередь, меняли жизнь людей в лучшую сторону, в сторону развития, меняли страну, он баллотируется и проходит в Государственную Думу первого созыва. В 1995 году более 50% избирателей снова доверили ему депутатский мандат. В 1999 году начался его третий созыв в Госдуме. Последний. К сожалению, большой человек и политик, служа своей стране в неспокойное время, рано и быстро «сгорел», оставив свет в сердцах и заметный след в истории.
За 10 лет депутат Юрий Тен выступил разработчиком 50 федеральных законов, внес 250 поправок в законодательные акты РФ. За время его депутатской деятельности в Иркутской области и на родном Сахалине появились новые мосты, дороги, объекты социальной инфраструктуры, которые до сих пор служат жителям. Его называли лоббистом от Иркутской области, особенно, если дело касалось бюджета — он буквально «выгрызал» федеральные средства для региона, который позволил обрести ему гражданство, семью, любимое Дело. Как говорил сам Юрия Михайлович, он занимался политикой ради экономики, то есть для развития региона и страны.
«Есть чистые политики, а есть политики, которые занимаются политикой не ради политики, а ради экономики. Вот я себя отношу к этой категории людей», — говорил Юрий Тен.
«Люди-легенды»
В современной истории Иркутской области есть имена людей, которых можно назвать «людьми-легендами». В число таких «легенд» уже можно записать и Юрия Михайловича Тена. В «связке» такие люди буквально сворачивали горы.
«Тена я узнал в лихие 90-е годы. Время было такое, что по каждому вопросу существовало 100 мнений, — делился в одном интервью своими воспоминаниями первый избранный губернатор Иркутской области Юрий Ножиков. — А нам нужно было создавать новое общество. Этому обществу требовались люди, способные работать в новых условиях. И вот здесь появлялись такие люди, как Юрий Михайлович Тен. Как мы хватались за таких людей! У Юры Тена ничего не было, кроме желания добиться своего. Мне очень хотелось, чтобы у него все получилось. В то время исчезло много предпринимателей: некоторые заворовались, некоторые разорились, некоторые погибли. Юрий Тен прошел все. Когда пошел на выборы в Госдуму, сам не верил, что пройдет. Но его выбрали. Люди, подобные Тену, создавали новое общество. Все мое прошлое, связанное с переломными процессами в нашей стране, было тесно переплетено с Юрием Михайловичем Теном».
«Мужчины не плачут, мужчины огорчаются!»
Долгие годы — 27 лет — рядом с Юрием Михайловичем была его супруга, Людмила Борисовна Тен. Эта удивительная пара — сочетание, казалось бы, несочетаемого: кореец и русская, импульсивность и спокойствие — они вместе воспитали троих детей — старшего сына Сергея, двух сестер Иву и Елену. Создали большое Дело — группу компаний «Труд», Благотворительный фонд, вместе, рука об руку.
«Мне было 18 лет — первокурсница, студентка филологического факультета иркутского государственного университета. Ему 22 года — студент горного факультета политехнического института. Тогда, зимним днем 19 февраля 1974 года после занятий в библиотеке я пошла прогуляться по набережной Ангары. Спустилась на берег, и тут ко мне подошли двое парней с фотоаппаратом. Один из них, восточной внешности, спросил: “Девушка, можно я вас сфотографирую?” Я разрешила. Завязался разговор. Я не знаю, почему мне захотелось сразу же рассказать этому человеку все о себе, о своей учебе, о своей жизни. Наверное, любовь с первого взгляда все же существует», — делится своими воспоминаниями супруга Юрия Тена.
Как рассказала корр. ИА IrkutskMedia Людмила Борисовна, воспитание мальчика и девочек в их семье — это две большие разницы. Сына отец не жалел, если тот, например, падал, ударялся и начинал плакать. Отец пытался переключить внимание сына с боли и повторял, что мужчины не плачут, мужчины огорчаются.
«Сергею было чуть ли не два года, когда Юра стал говорить ему: “Мужчины не плачут, мужчины огорчаются!”. Это фраза из фильма Леонида Быкова “В бой идут одни старики”. Я уже рассказывала, как он говорил: “Во мне много дряни, но за одно я себя уважаю: я — мужик!”. То есть готов брать на себя ответственность, готов бороться за свои принципы, может сцепить зубы и скрыть эмоции», — рассказывает Людмила Тен.
«Мужчина должен совершать поступки: содержать семью, вкалывать, как проклятый, и на любой профессии, на любой должности, на любой работе — пусть он будет фермером, трактористом, кем угодно», — говорил сам Юрий Тен о роли мужчины в жизни.
Именно такое отношение к роли мужчины транслировал отец сыну. По словам Людмилы Тен, об этом Юрий говорил чуть ли не в первые недели знакомства — о том, что мужчина должен быть умным, сильным и добрым, никогда не плакать и не жаловаться.
Он никогда не жалел сына, если тот, будучи ребенком, например, ушибался и начинал плакать. Юра пытался переключить внимание ребенка с боли и произносил, как правило, вышеуказанную фразу, что мужчины не плачут, а огорчаются. Иногда сыну «перепадали» и подарки.
«Муж очень хотел купить Сергею солдатиков. У него не было в детстве, а очень хотелось их иметь. Из Ленинграда он привез набор настоящих металлических солдатиков, разные виды игрушечной военной техники.
Воспитание дочек в большей степени считалось задачей матери, хотя отец всегда интересовался и гордился их успехами, рассказывая друзьям, что прочитали девочки, чему научились. Обидчики дочек наказывались, а сами девочки всегда получали гостинцы, привезенные из командировок. Иногда Юрий Михайлович привозил дочкам даже платья.
Сам Сергей Тен сегодня разместил очень личный
«Я помню,
После ухода Юрия Тена прошло 14 лет, но в его кабинете до сих пор все так, как было при его жизни — у Людмилы Борисовны до сих пор не поднимается рука
«Лента памяти Юрия Тена»
Дело Юрия Тена продолжают его родные, его друзья и партнеры, многие из которых были вместе с ним с самого первого дня, какие бы трудности ни вставали на пути, и остаются верны до сих пор.
«В “Труд” я пришла работать в 1991 году. Тогда коллектив был еще небольшой, и мы жили как одна семья: вместе отмечали Новый год, дни рождения и другие праздники. И Юрий Михайлович всегда был с нами — и в радости, и в горе. Как бы ни было трудно, Тен нам никогда не врал. В 1993 году, будучи в очень сложной финансовой ситуации, он собрал весь коллектив и сказал: “Если
Свои воспоминания о Юрии Тене, интересные случаи из отношений с «большим человеком» Юрием Теном, фотографии памятных моментов вы можете оставить в «Ленте памяти Юрия Тена», прислав по адресу: blago@tenfoundation.ru.