В Самаре нейрохирурги спасли неудачно нырнувшего в воду мужчину

Врачи нейрохирургического отделения Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова рассказали о тяжелых последствиях травм ныряльщиков, сообщает региональное правительство.

Каждый год в нейрохирургические отделения больниц Самарской области поступают около 30 пациентов с травмами шейного отдела позвоночника, полученными во время ныряния в воду на мелководье. Причем травмы получают как в оборудованных, так и не оборудованных местах для купания.

«При нырянии в воду вниз головой шейные мышцы значительно расслабляются. В момент соприкосновения головы с дном вся энергия прыжка с массой тела приходится на шейный отдел позвоночника, который ломается с травмированием спинного мозга. Последствия — исчезают движения в руках и ногах. Надо заметить, что эту травму человек получает исключительно из-за своей халатности. Кстати, название этой травмы — “травма ныряльщика” — существует только в России. За рубежом такого понятия нет», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Самарской городской клинической больницы № 1 Н. И. Пирогова, главный вертебролог Самарской области Сергей Сергеев.

Подавляющее большинство ныряльщиков, получив такую серьезную травму, остаются инвалидами, которым требуется постоянная посторонняя помощь. Они не могут передвигаться, не могут вести полноценную жизнь. Зачастую сохраняются лишь только небольшие движения в руках.

На днях в нейрохирургическом отделении больницы пациенту с «травмой ныряльщика» врачи провели спасительную операцию на шейном отделе позвоночника.

«Мы ехали с другом, стояла жара, я и решил нырнуть в водоем, а там воды оказалось по колено, Друг вытащил меня на берег, и вызвал скорую помощь, которая приехала очень быстро. Вот так я и оказался здесь», — рассказал Станислав.

Ему повезло. Он уже может сидеть, и в скором времени начнет вставать на ноги. Реабилитация Станислава займет около трех месяцев.

Подавляющее большинство ныряльщиков, получив такую серьезную травму, остаются инвалидами, которым требуется постоянная посторонняя помощь. Они не могут передвигаться, не могут вести полноценную жизнь. Зачастую сохраняются лишь только небольшие движения в руках.

Другая разновидность тяжелых пляжных травм — неудачное падение с «тарзанки». В этом случае причиной травмы может оказаться неправильное положение тела при быстром вхождении в воду. Неадекватно сгруппировавшись и рассчитав свои силы, ныряльщик может получить перелом не только в шейном, но и поясничном отделе позвоночного столба.

Главный врач Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н. И. Пирогова Александр Вавилов рассказал, что нужно делать при неудачном прыжке в воду с высоты: «В такой ситуации нужно правильно вытащить пострадавшего из воды. Ни в коем случае не держите его за голову. Кто-нибудь из присутствующих должен незамедлительно вызвать скорую помощь. На берегу травмированного человека осторожно уложите на спину, по возможности, на ровную жесткую поверхность. В ситуациях, когда отсутствует сердцебиение, не прощупывается пульс, необходимо провести сердечно-легочную реанимацию. Конечно, такие манипуляции должны проводить врачи, опытные специально обученные люди, чтобы не навредить пострадавшему».