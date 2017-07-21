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11:34 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде начала работу общественная приёмная Экологического совета

В общественной приёмной Экологического совета состоялся первый приём граждан.

Провела его вице-спикер Волгоградской областной Думы, председатель Экологического совета при облдуме Ирина Соловьева.

Готовность оказывать свою помощь в решении экологических вопросов высказали Первыми посетителями приёмной стали члены молодёжного парламента Марина Дёмина, Дмитрий Самофалов, Екатерина Зюбина. Они поделились своими планами по организации молодёжных экологических акций.

Две жительницы Центрального района Волгограда пришли просить о помощи. Их проблема во-многом типична для города. Жители во дворе высадили деревья и цветы, чем немало порадовали всё окрестное население. Однако управляющая компания требует оплачивать воду для полива, у граждан такой возможности нет. Ирина Соловьёва пообещала лично встретиться с жителями и коммунальщиками и попробовать найти компромисс.

«Благодаря экологической приемной у граждан появилась возможность прийти на приём и рассказать о волнующих их экологических проблемах, сообщить о случаях нарушений природоохранного законодательства. Для нас очень важно иметь обратную связь с населением», — отметила Ирина Соловьева.

Идея организовать в регионе общественную приёмную Экологического совета родилась во время круглого стола, который прошёл в стенах областной Думы в конце марта этого года. Он собрал представителей десятков общественных организаций, образовательных учреждений, природоохранных ведомств, учёных, чиновников, студентов — всех, кому небезразлично будущее нашего региона. Предложение о создании общественной приёмной получило всеобщую поддержку и вот теперь обрело реальное воплощение.

«Это очень нужный и важный шаг в деле реализации Стратегии экологической безопасности, утверждённой Президентом России в апреле текущего года, — подчеркнула Ирина Соловьева. — В Волгоградской области исполнение основных положений этого документа определено губернатором Андреем Бочаровым как приоритетное направление. В Стратегии указано, что граждане и общественные организации участвуют в проведении государственной экологической политики на местах. Задача Экологического совета обеспечить, в том числе и через работу общественной приемной, реализацию данного права каждым жителем нашей области, которому небезразличны вопросы охраны окружающей среды».

По словам парламентария, в ходе рабочих поездок по районам области члены Экосовета смогли убедиться, что всё больше людей понимают и чувствуют личную ответственность за экологию родного края. «У граждан очень много хороших, серьезных, конструктивных предложений, а самое главное у них есть желание помогать органам местного самоуправления в решении экологических проблем, — отметила Ирина Соловьева. — Местные власти должны научиться слышать и слушать людей, активнее привлекать общественность к реализации утверждённого губернатором плана природоохранных мероприятий».

График работы приёмной — еженедельно по четвергам с 14 до 17 часов по адресу: 400066, г. Волгоград, ул. Советская д. 11. Предварительная запись по тел.: (8442) 33−16−84. Граждане также могут направить письменное обращение по адресу электронной почты: ekosovet@volgoduma.ru.

С сентября для удобства жителей отдаленных населённых пунктов члены Экологического совета планируют проводить выездные приемы в районах региона. О каждом из них население будет извещено заранее через СМИ, соцсети, непосредственно в муниципальных образованиях при содействии органов местного самоуправления.

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