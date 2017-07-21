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10:05 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Повышенный уровень шума возможен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21—22 июля из-за пуска оборудования на ТЭЦ

Повышенный уровень шума возможен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 и 22 июля 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба нижегородского филиала «ЕвроСибЭнерго».

Согласно информации, с 20:00 21 июля до 04:00 22 июля Автозаводской ТЭЦ будут выполняться работы по пускам оборудования. В связи с этим в указанное время возможно повышение уровня шума в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.

«Пуск оборудования запланирован в соответствии с результатами выбора состава включенного генерирующего оборудования, выполняемого Системным оператором ЕЭС — специализированной организацией, осуществляющей централизованное оперативно-диспетчерское управление Единой энергетической системой России», — отмечается в сообщении.

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