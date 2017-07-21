Повышенный уровень шума возможен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21—22 июля из-за пуска оборудования на ТЭЦ
Повышенный уровень шума возможен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 и 22 июля 2017 года. Об этом сообщает
Повышенный уровень шума возможен в Автозаводском районе Нижнего Новгорода 21 и 22 июля 2017 года. Об этом сообщает
Согласно информации, с 20:00 21 июля до 04:00 22 июля Автозаводской ТЭЦ будут выполняться работы по пускам оборудования. В связи с этим в указанное время возможно повышение уровня шума в Автозаводском районе Нижнего Новгорода.
«Пуск оборудования запланирован в соответствии с результатами выбора состава включенного генерирующего оборудования, выполняемого Системным оператором ЕЭС — специализированной организацией, осуществляющей централизованное