Музей Мирового океана просит калининградцев помочь восстановить плавмаяк «Ирбенский»

Источник: Калининград.Ru

Музей Мирового океана просит у горожан помощи в восстановлении плавучего маяка «Ирбенский». Об этом корреспонденту Калининрад.Ru рассказали в пресс-службе учреждения.

По словам сотрудников музея, «предстоит огромная работа внутри корабля». «Только вместе, объединив наши усилия, мы подарим судну новую жизнь», — отметили в учреждении.

Музей примет любую помощь: от уборки, покраски и починки до финансовых вложений. По итогам расходования денег, затраченных на реставрационные работы, будет представлен отчёт. По всем вопросам оказания помощи в восстановлении судна можно обращаться в музей по телефону 8 (4012) 53−89−15 .

Плавмаяк «Ирбенский» прибыл в Калининград в пятницу, 30 июня. Судно пришвартовалось у Музея Мирового океана на набережной Петра Великого. Корабль отбуксировали в регион из Кронштадта. На борту планируют разместить экспозицию Музея Мирового океана.

Маяк передали Калининграду в 2015 году. Позднее министерство культуры РФ выделило на его восстановление 9,9 млн рублей. Специалисты очистили корпус, покрасили и провели ремонтные работы. Всего с маяка вывезли более 20 кубометров мусора.