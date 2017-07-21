Музей Мирового океана просит калининградцев помочь восстановить плавмаяк «Ирбенский»
По словам сотрудников учреждения, «предстоит огромная работа внутри корабля».
По словам сотрудников учреждения, «предстоит огромная работа внутри корабля».
Музей Мирового океана просит у горожан помощи в восстановлении плавучего маяка «Ирбенский». Об этом корреспонденту Калининрад.Ru рассказали в
По словам сотрудников музея, «предстоит огромная работа внутри корабля». «Только вместе, объединив наши усилия, мы подарим судну новую жизнь», — отметили в учреждении.
Музей примет любую помощь: от уборки, покраски и починки до финансовых вложений. По итогам расходования денег, затраченных на реставрационные работы, будет представлен отчёт. По всем вопросам оказания помощи в восстановлении судна можно обращаться в музей по телефону
Плавмаяк «Ирбенский» прибыл в Калининград в пятницу, 30 июня. Судно пришвартовалось у Музея Мирового океана на набережной Петра Великого. Корабль отбуксировали в регион из Кронштадта. На борту планируют разместить экспозицию Музея Мирового океана.
Маяк передали Калининграду в 2015 году. Позднее министерство культуры РФ выделило на его восстановление 9,9 млн рублей. Специалисты очистили корпус, покрасили и провели ремонтные работы. Всего с маяка вывезли более 20 кубометров мусора.
Советский Союз заказал строительство плавучего маяка «Ирбенский» в Финляндии в конце 1950-х годов. В 1962 году его установили в начальной точке Северного фарватера в Ирбенском проливе. Объект стал последним построенным обитаемым плавучим маяком в мире. Его экипаж составлял 19 человек, а дальность видимости — 12 миль. После прекращения работы маяка в конце 1980-х годов его использовали как военный штаб.