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10:03 (мск), источник: Volga News

Пруд Сухой возле Самарского педуниверситета восстановят до 30 октября

В водоеме обитают краснокнижные тритоны.

Самарский педуниверситет обязали восстановить пруд Сухой до 30 октября 2017 г., сообщает sgpress.ru.

Напомним, 1 мая 2017 года руководство самарского педуниверстита попыталось засыпать для «благоустройства» пруд Сухой, но на защиту водного объекта вышли местные жители, которые начали дежурить у пруда. После обращения активистов в полицию и природоохранную прокуратуру попытки засыпать пруд прекратились.

После месяца ведомственного расследования было вынесено предписание что засыпка пруда противозаконна, поскольку в водоеме обитают краснокнижные тритоны, а сам пруд был передан в федеральный реестр водных объектов.

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