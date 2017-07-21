Для чего создали еще одну нацкомпанию, рассказал министр

Источник: Nur.kz

В Казахстане появилась новая национальная компания «Казах туризм». О ее главных целях и задачах рассказал Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, передает Sputnik Казахстан.

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По словам министра, новое АО будет заниматься привлечением инвестиций и продвижением казахстанского туризма за рубежом.

«Акционерное общество хозяйственной деятельностью заниматься не будет. Оно не будет образовывать туркомпании для выезда.

Будет заниматься только привлечением инвестиций и продвижением казахстанского туризма за рубежом. Это не такой хозяйствующий субъект, который, скажем так, будет строить гостиницы, — сказал Мухамедиулы.

«Есть инвесторы, которые готовы приехать в Казахстан. Но кто будет соучредителем с казахстанской стороны? Министерство не может быть, потому что мы уполномоченный орган.

А акционерное общество как хозсубъект будет выступать от имени Казахстана партнером для инвесторов, которые изъявляют желание приехать в Казахстан, — добавил министр.