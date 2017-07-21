Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков объяснил обещание Путина помиловать сенатора-«душегуба»
Как использовать для хранения место вокруг окна
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
8Хрупкие льды Антарктиды
12Машины смертников «Исламского государства»
09:48 (мск), источник: Nur.kz

Для чего создали еще одну нацкомпанию, рассказал министр

В Казахстане появилась новая национальная компания «Казах туризм».

Источник: Nur.kz

В Казахстане появилась новая национальная компания «Казах туризм». О ее главных целях и задачах рассказал Министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы, передает Sputnik Казахстан.

Читайте также
Бауыржан Байбек указал на некачественные новые дома в Алматы

По словам министра, новое АО будет заниматься привлечением инвестиций и продвижением казахстанского туризма за рубежом.

«Акционерное общество хозяйственной деятельностью заниматься не будет. Оно не будет образовывать туркомпании для выезда.

Будет заниматься только привлечением инвестиций и продвижением казахстанского туризма за рубежом. Это не такой хозяйствующий субъект, который, скажем так, будет строить гостиницы, — сказал Мухамедиулы.

«Есть инвесторы, которые готовы приехать в Казахстан. Но кто будет соучредителем с казахстанской стороны? Министерство не может быть, потому что мы уполномоченный орган.

А акционерное общество как хозсубъект будет выступать от имени Казахстана партнером для инвесторов, которые изъявляют желание приехать в Казахстан, — добавил министр.

Напомним, на днях по примеру международного опыта постановлением правительства создана национальная компания АО «Казах Туризм».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Шокированные турки выкладывают видео с последствиями землетрясения
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь