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09:43 (мск), источник: Nur.kz

Пользователей Сети поразил снятый на орбите НЛО

Уфологи ссылаются на него как на доказательство своей правоты.

Источник: Nur.kz

Появившееся в Сети видео, которое, как утверждается, было записано бортовыми камерами Международной космической станции, возымело эффект разорвавшейся бомбы.

Уфологи ссылаются на него как на очередное доказательство своей правоты, скептики пытаются убедить их в том, что подобную картину можно наблюдать и без вмешательства гостей с далеких планет.

Странную картину, по мнению недоверчивых зрителей, можно объяснить неполадками в работе записывающей аппаратуры, банальным, но не широко известным космическим явлением, или же «старым-добрым» видеомонтажом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Их оппоненты, тем временем, утверждают, что это ярчайшее свидетельство существования развитых инопланетных форм жизни, которые наблюдают за человечеством с орбиты.

Как показала практика, споры вокруг подобных видео могут вестись неделями, и к общему решению стороны не приблизятся ни на шаг.

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