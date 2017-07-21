Пользователей Сети поразил снятый на орбите НЛО
Уфологи ссылаются на него как на доказательство своей правоты.
Уфологи ссылаются на него как на доказательство своей правоты.
Появившееся в Сети видео, которое, как утверждается, было записано бортовыми камерами Международной космической станции, возымело эффект разорвавшейся бомбы.
Уфологи ссылаются на него как на очередное доказательство своей правоты, скептики пытаются убедить их в том, что подобную картину можно наблюдать и без вмешательства гостей с далеких планет.
Странную картину, по мнению недоверчивых зрителей, можно объяснить неполадками в работе записывающей аппаратуры, банальным, но не широко известным космическим явлением, или же «старым-добрым» видеомонтажом.
Их оппоненты, тем временем, утверждают, что это ярчайшее свидетельство существования развитых инопланетных форм жизни, которые наблюдают за человечеством с орбиты.
Как показала практика, споры вокруг подобных видео могут вестись неделями, и к общему решению стороны не приблизятся ни на шаг.