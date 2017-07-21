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09:52 (мск), источник: Nakanune.ru

За неуплату налогов у южноуральского бизнесмена арестовали автомобиль, дом и квартиру

Директор «Региональной Металлургической компании» в Челябинске пойдет под суд за уклонение от уплаты налогов в размере 21 млн рублей.

В течение 3 лет руководитель специально занижал в бухгалтерских документах налогооблагаемую базу, создал фиктивный документооборот, содержащий заведомо ложные сведения о якобы имевшихся финансово-хозяйственных взаимоотношениях с двумя коммерческими организациями, поставлявшими товар.

«После этого обвиняемый завысил налоговые вычеты своей фирмы по налогу на добавленную стоимость — это привело к уменьшению поступления налогов в бюджет. Сейчас наложен арест на имущество мужчины — на два земельных участка, квартиру, дом и автомобиль общей стоимостью свыше 11 млн рублей, — сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

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