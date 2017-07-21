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09:54 (мск), источник: СуперОмск

Омичка из-за долгов по коммуналке лишилась ипотечной квартиры

Омский областной суд стал автором беспрецедентного решения. По нему омичка за долги по коммунальным платежам лишится квартиры, за которую еще не расплатилась по ипотеке.

Оказалось, что квитанции женщина перестала оплачивать еще в 2004 году. За это время ее долг достиг огромных размеров 1,71 миллионов рублей. Ни приставы, ни суды предыдущих инстанций на омичку повлиять так инее смогли.

Однако областной суд всецело встал на сторону УФССП России по Омской области и впервые в стране постановил отнять часть заложенного имущества, которое является единственным жильем должника.

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