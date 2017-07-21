Нашествие тарантулов на Уфу: Опасного паука заметили в центре города

По словам автора фото, паука он заметил в траве, когда гулял в парке рядом с Гостинным двором. «Пошел я гулять в парк Ленина, оттуда в сквер Нуриева. А там рядом лесочек спускается до набережной. Смотрю — по тропинке бежит очень крупный мохнатый паук, но слегка меньше, чем те тарантулы, которых в магазинах продают, но в целом похож. Еле успел его заснять, после чего паук скрылся в неизвестном направлении», — рассказал Андрей П., ставший жертвой нападения тарантула.

К слову, ранее уже были известны факты встречи с тарантулами в Башкирии. Но в тот раз это был Благоварский район республики. Напомним, женщина нашла страшного паука у себя на грядке. Тогда мы показали фото паука ученому, и он безошибочно определил в нем именно тарантула: «Это тарантул, Lycosa. Он иногда встречается на садовых участках. Обитает в небольших норках в почве, питается почвенными насекомыми и личинками. Его яд для человека не опасен, но возможны индивидуальные аллергические проявления», — успокоил нас ученый.