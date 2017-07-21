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09:50 (мск), источник: ИА Татар-информ

МЧС предупредило об очень сильном дожде в Татарстане

Опасное метеорологическое явление ожидается сегодня днем местами на территории республики.

Источник: РИА "Новости"

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). От Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

В предупреждении говорится об опасном метеорологическом явлении: днем 21 июля на территории Татарстана местами ожидается очень сильный дождь.

Инфографика
Уровни опасности погодыШтормовое предупреждение объявляется, если синоптики прогнозируют скорость ветра свыше 15м/с.

Главное управление МЧС России по РТ рекомендует:

— будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи;.

— закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;.

— владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

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