МЧС предупредило об очень сильном дожде в Татарстане
Опасное метеорологическое явление ожидается сегодня днем местами на территории республики.
Опасное метеорологическое явление ожидается сегодня днем местами на территории республики.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). От Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татарстана поступило штормовое предупреждение, сообщили ИА «Татар-информ» в
В предупреждении говорится об опасном метеорологическом явлении: днем 21 июля на территории Татарстана местами ожидается очень сильный дождь.
Главное управление МЧС России по РТ рекомендует:
— будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередачи;.
— закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;.
— владельцам частных домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.