В Казани полностью закрываются для проезда улицы Тополевая и Малиновая
Закрытие связано с устройством ливневой канализации к крытому плавательному бассейну в Дербышках.
Закрытие связано с устройством ливневой канализации к крытому плавательному бассейну в Дербышках.
(Город Казань KZN.RU, 21 июля). С 22.00 21 июля до 6.00 24 июля в Казани будет полностью закрыта проезжая часть ул. Тополевая, около дома № 1 по ул. Стадионная. С 22.00 28 июля до 6.00 2 августа полностью для движения будет закрыта ул. Малиновая, возле дома № 53.
Закрытие связано с устройством ливневой канализации к крытому плавательному бассейну в Дербышках, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.
Автомобилистам просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.