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09:48 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани полностью закрываются для проезда улицы Тополевая и Малиновая

Закрытие связано с устройством ливневой канализации к крытому плавательному бассейну в Дербышках.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 21 июля). С 22.00 21 июля до 6.00 24 июля в Казани будет полностью закрыта проезжая часть ул. Тополевая, около дома № 1 по ул. Стадионная. С 22.00 28 июля до 6.00 2 августа полностью для движения будет закрыта ул. Малиновая, возле дома № 53.

Закрытие связано с устройством ливневой канализации к крытому плавательному бассейну в Дербышках, сообщили в Комитете внешнего благоустройства.

Автомобилистам просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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